На Одещині стартував перший сезон вилову дунайської креветки

Дунайська креветка. Фото: Суспільне Одеса

У Вилковому на Одещині розпочався сезон вилову дунайської креветки. Цього року її вперше дозволили добувати на промисловому рівні. Раніше креветку ловили переважно рибалки-любителі, а тепер до промислу долучилися підприємства. Водночас фахівці поки не можуть прогнозувати обсяги вилову через брак досліджень і прохолодну весну.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне Одеса.

Звідки взялася дунайська креветка

Дунайська креветка з’явилася в дельті Дунаю кілька років тому. За словами голови Дунайської асоціації риболовецьких господарств Лариси Щьолокової, цей вид потрапив до регіону разом із баластовими водами суден та добре пристосувався до місцевих умов.

"Як нам пояснив директор Дунайського біосферного заповідника, ця креветка потрапила до нас із баластовими водами японських суден. Їй здалося, що тут дуже добре середовище для неї, вона в нас прижилась", — розповіла Лариса Щьолокова.

Перший сезон

Цьогорічний промисел став експериментальним для галузі. Через холодну зиму вода в Дунаї довго залишалася прохолодною, тому креветка пізніше активізувалася. Крім того, наукових досліджень щодо чисельності популяції досі не проводили. За словами Лариси Щьолокової, рибалки та підприємства фактично починають роботу без чіткого розуміння, скільки креветки мешкає у водоймах та яких результатів можна очікувати.

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"Не робилось ні в минулому році, ні попередні роки досліджень на цю креветку, тому ми не знаємо її дійсних запасів, скільки її є. Ми не можемо прогнозувати, яка буде цінова політика, скільки ми її виловимо", — зазначила вона.

Як ловлять креветку

На водоймах поблизу Вилкового креветку виловлюють спеціальними пастками, які встановлюють уздовж очерету. Рибалки кажуть, що такий спосіб менш виснажливий, ніж традиційний вилов риби. Пастки розміщують у воді та перевіряють наступного дня. Місцевий рибалка Іван розповів, що зараз промисловці лише випробовують новий напрямок роботи. За його словами, поки що до вилову долучилася невелика кількість людей, а про реальну ефективність можна буде говорити лише після завершення перших тижнів сезону.

Наразі одна сітка за добу приносить близько 200 грамів креветки, однак цього недостатньо для оцінки майбутньої прибутковості промислу.

Коли почнеться активний вилов

У рибоохоронному патрулі пояснюють, що йдеться про інвазійний вид — креветку макробрахіум. Вона відрізняється від чорноморської довшими щупальцями та вже встигла адаптуватися до умов дельти Дунаю. До промислу допускають лише рибалок, які мають необхідні дозволи. Усі знаряддя лову повинні бути офіційно зареєстровані та промарковані. Головний державний інспектор Микола Заріцький зазначає, що активний сезон лише починається, оскільки вода поступово прогрівається.

"На сьогоднішній день температура води почала підніматися, креветка виходить з анабіозу. Зараз вода прогріється, і вона почне ловитися протягом всього літа і до осені", — повідомив інспектор.

Попит уже зростає

Попри невизначеність щодо майбутніх обсягів вилову, виробники вже отримують замовлення. Найбільше зацікавлення дунайською креветкою наразі виявляють покупці з Одеси та Києва. Переважно продукцію продають уже готовою до споживання. Після вилову креветку варять, фасують та відправляють замовникам. У галузі пояснюють, що система перевезення сирої продукції поки розвинена недостатньо.

Водночас рибалки сподіваються, що влітку інтерес до нового делікатесу зростатиме разом із туристичним сезоном. Остаточно оцінити перспективи промислу можна буде лише після завершення першого сезону промислового вилову.

Затримання браконьєрів

На Одещині правоохоронці викрили одразу два випадки незаконного обігу та вилову риби, занесеної до Червоної книги України. Під час перевірки автомобіля прикордонники виявили в багажнику чотири севрюги загальною вагою близько 15 кілограмів. За кермом перебувала 52-річна жінка, яка не змогла надати документи на походження риби та пояснила, що придбала її у невідомих осіб. На неї склали адміністративний протокол, а червонокнижну рибу вилучили.

Ще один випадок зафіксували на Дунаї в районі Старостамбульського гирла. Там прикордонники виявили двох чоловіків, які рибалили із застосуванням заборонених ліскових сіток. У браконьєрів вилучили човен, знаряддя лову та дунайського лосося вагою близько чотирьох кілограмів. Матеріали справи передали до поліції. Чоловікам загрожує не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за незаконний вилов водних біоресурсів. Також їм доведеться відшкодувати збитки, завдані державі через вилов рідкісної риби.

Як повідомляли Новини.LIVE, на водоймах Одещини під час нерестової заборони викрили двох браконьєрів, які незаконно виловили десятки кілограмів риби. Загальна сума збитків, завданих рибному господарству України, перевищила 250 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, що на Кучурганському водосховищі в Одеській області зафіксували замор риби. Загибель товстолоба виявили одразу у двох громадах поблизу українсько-молдовського кордону. Екологи вже відібрали проби води та встановлюють причини мору.