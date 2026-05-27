В одесском море купаться опасно: штормовое предупреждение: штормовое предупреждение

Главная Одесса В одесском море купаться опасно: штормовое предупреждение

В одесском море купаться опасно: штормовое предупреждение

Дата публикации 27 мая 2026 05:32
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области ожидается резкое изменение погодных условий. Несмотря на высокую температуру воздуха и прогретое море, синоптики предупреждают о приближении грозового фронта с градом и штормовыми порывами ветра. Из-за ухудшения погоды в регионе объявлен первый уровень опасности, а в отдельных районах ситуацию будет осложнять высокая пожарная угроза.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Штормовое предупреждение

В Одессе и области объявлен желтый (I) уровень опасности. Во второй половине дня ожидаются сильные порывы северо-западного ветра со скоростью 15-20 м/с. Кроме этого, во время грозы в городе возможен град, а на море вечером ожидается умеренное волнение, хотя вдоль побережья уровни воды будут оставаться безопасными.

Погода в Одессе

27 мая в городе прогнозируют переменную облачность. Если ночь пройдет без существенных осадков, то днем ожидается кратковременный дождь, гроза, а местами и град. Ветер сначала будет западным, 7-12 м/с, а днем сменится на северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +16...+18 °C, а днем воздух прогреется до комфортных +25...+27 °C. Температура морской воды у побережья остается на уровне +18...+19 °C.

Прогноз по Одесской области

По региону также сохранится переменная облачность с аналогичной синоптической ситуацией: сухая ночь и дождливый грозовой день. Скорость северо-западного ветра днем будет достигать штормовых 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °C, а днем в Одесской области будет по-настоящему жарко - до +25...+30 °C. Для водителей есть хорошая новость: видимость на автодорогах области будет хорошей.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые дожди и грозы, ситуация с пожарной безопасностью в Одесской области остается достаточно серьезной и неоднородной. Согласно обновленной карте Гидрометцентра, чрезвычайная (пятая) пожарная опасность зафиксирована в Черноморске и Вилково. Высокий (четвертый) уровень угрозы удерживается в Любашевке и Белгороде-Днестровском. Зато на остальной территории региона, включая Одессу, Затишье, Сербку, Раздельную, Сарату, Болград и Измаил, сейчас установился средний (третий) класс пожарной опасности. Жителей области призывают помнить, что сочетание жары и штормового ветра может привести к мгновенному распространению огня в случае неосторожного обращения с костром.

Как сообщали Новини.LIVE, на побережье Одесской области снова фиксируют гибель черноморских дельфинов. Тела животных находят в районе Тузловских лиманов и на пляжах Одессы. Ситуация повторяется уже не первый год.

Также Новини.LIVE писали, что перед началом пляжного сезона в Одессе водолазы обследуют морское дно и убирают опасные предметы, которые могут травмировать отдыхающих. Среди найденного сегодня: обломки российских беспилотников, гильзы от работы ПВО, арматура, стекло и прочий мусор.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
