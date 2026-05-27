В одеському морі купатися небезпено: штормове попередження

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області очікується різка зміна погодних умов. Попри високу температуру повітря та прогріте море, синоптики попереджають про наближення грозового фронту з градом та штормовими поривами вітру. Через погіршення погоди в регіоні оголошено перший рівень небезпечності, а в окремих районах ситуацію ускладнюватиме висока пожежна загроза.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Штормове попередження

В Одесі та області оголошено жовтий (I) рівень небезпечності. У другій половині дня очікуються сильні пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Окрім цього, під час грози в місті можливий град, а на морі ввечері очікується помірне хвилювання, хоча вздовж узбережжя рівні води залишатимуться безпечними.

Погода в Одесі

27 травня У місті прогнозують мінливу хмарність. Якщо ніч мине без істотних опадів, то вдень очікується короткочасний дощ, гроза, а місцями й град. Вітер спочатку буде західним, 7–12 м/с, а вдень зміниться на північно-західний із поривами до 15–20 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16…+18 °C, а вдень повітря прогріється до комфортних +25…+27 °C. Температура морської води біля узбережжя залишається на рівні +18…+19 °C.

Прогноз по Одещині

По регіону також утримається мінлива хмарність з аналогічною синоптичною ситуацією: суха ніч та дощовий грозовий день. Швидкість північно-західного вітру вдень сягатиме штормових 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °C, а вдень на Одещині буде по-справжньому спекотно — до +25…+30 °C. Для водіїв є хороша новина: видимість на автошляхах області буде доброю.

Читайте також:

Пожежна небезпека

Попри прогнозовані дощі та грози, ситуація з пожежною безпекою в Одеській області залишається досить серйозною та неоднорідною. Згідно з оновленою картою Гідрометцентру, надзвичайна (п'ята) пожежна небезпека зафіксована у Чорноморську та Вилковому. Високий (четвертий) рівень загрози утримується в Любашівці та Білгороді-Дністровському. Натомість на решті території регіону, включаючи Одесу, Затишшя, Сербку, Роздільну, Сарату, Болград та Ізмаїл, наразі встановився середній (третій) клас пожежної небезпеки. Жителів області закликають пам'ятати, що поєднання спеки та штормового вітру може призвести до миттєвого поширення вогню у разі необережного поводження з багаттям.

Як повідомляли Новини.LIVE, на узбережжі Одещини знову фіксують загибель чорноморських дельфінів. Тіла тварин знаходять у районі Тузлівських лиманів і на пляжах Одеси. Ситуація повторюється вже не перший рік.

Також Новини.LIVE писали, що перед початком пляжного сезону в Одесі водолази обстежують морське дно та прибирають небезпечні предмети, які можуть травмувати відпочивальників. Серед знайденого сьогодні: уламки російських безпілотників, гільзи від роботи ППО, арматура, скло та інше сміття.