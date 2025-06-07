Погода в Одессе 8 июня - прогноз на воскресенье

Мальчик охлаждается водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 8 июня, в Одессе ожидается теплый и солнечный день без осадков. Погода будет летней: в обед температура поднимется до +28°C, а на улице будет ощущаться даже жарче.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью столбики термометра покажут +17 °C, хотя на улице будет ощущаться немного теплее — как +18 °C. Ветер — умеренный.

Утром воздух прогреется до +18 °C, а будет ощущаться как +19 °C. К обеду температура поднимется до +28 °C, хотя из-за солнца и сухого воздуха будет казаться, что на улице все +30 °C. Ветер будет оставаться слабым.

Вечером в городе будет еще достаточно тепло — +26 °C. Осадков, по прогнозам, не будет ни днем, ни вечером. Влажность воздуха упадет до 34%, а ветер слегка усилится до 4 м/с.

Солнце взойдет в 05:04 и зайдет в 20:47. День будет длинным — почти 15 часов 43 минуты света.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +15...+20 °С, днем +25...+30 °С, местами до +33 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в Украине на Троицу, 8 июня, ожидается резкое ухудшение погодных условий. Также мы писали, что во второй половине лета в Украине возрастет уровень пожарной опасности. Это станет следствием жары и отсутствия осадков.