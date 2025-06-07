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Головна Одеса В Одесу йде справжнє літо — якою погода буде завтра

В Одесу йде справжнє літо — якою погода буде завтра

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Дата публікації: 7 червня 2025 16:45
Погода в Одесі 8 червня — прогноз на неділю
Хлопчик охолоджується водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 червня, в Одесі очікується теплий і сонячний день без опадів. Погода буде літньою: в обід температура підніметься до +28°C, а на вулиці відчуватиметься навіть спекотніше. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі стовпчики термометра покажуть +17 °C, хоча на вулиці відчуватиметься трохи тепліше — як +18 °C. Вітер — помірний.

Вранці повітря прогріється до +18 °C, а відчуватиметься як +19 °C. До обіду температура підніметься до +28 °C, хоча через сонце і сухе повітря здаватиметься, що на вулиці всі +30 °C. Вітер залишатиметься слабким.

Увечері в місті буде ще досить тепло — +26 °C. Опадів, за прогнозами, не буде ані вдень, ані ввечері. Вологість повітря впаде до 34%, а вітер злегка посилиться до 4 м/с. 

Сонце зійде о 05:04 і зайде о 20:47. День буде довгим — майже 15 годин 43 хвилини світла.

В Одесу повертається справжнє літо — якою погода буде завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С, місцями до +33 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
В Одесу повертається справжнє літо — якою погода буде завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на Трійцю, 8 червня, очікується різке погіршення погодних умов. Також ми писали, що у другій половині літа в Україні зросте рівень пожежної небезпеки. Це стане наслідком спеки та відсутності опадів.

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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