Погода в Одесі 8 червня — прогноз на неділю

Хлопчик охолоджується водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 8 червня, в Одесі очікується теплий і сонячний день без опадів. Погода буде літньою: в обід температура підніметься до +28°C, а на вулиці відчуватиметься навіть спекотніше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Вночі стовпчики термометра покажуть +17 °C, хоча на вулиці відчуватиметься трохи тепліше — як +18 °C. Вітер — помірний.

Вранці повітря прогріється до +18 °C, а відчуватиметься як +19 °C. До обіду температура підніметься до +28 °C, хоча через сонце і сухе повітря здаватиметься, що на вулиці всі +30 °C. Вітер залишатиметься слабким.

Увечері в місті буде ще досить тепло — +26 °C. Опадів, за прогнозами, не буде ані вдень, ані ввечері. Вологість повітря впаде до 34%, а вітер злегка посилиться до 4 м/с.

Сонце зійде о 05:04 і зайде о 20:47. День буде довгим — майже 15 годин 43 хвилини світла.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +15...+20 °С, вдень +25...+30 °С, місцями до +33 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні на Трійцю, 8 червня, очікується різке погіршення погодних умов. Також ми писали, що у другій половині літа в Україні зросте рівень пожежної небезпеки. Це стане наслідком спеки та відсутності опадів.