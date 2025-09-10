Видео
В Одессе работает ПВО — что известно

В Одессе работает ПВО — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:32
В Одессе слышны звуки взрывов
Работа ПВО. Фото иллюстративное: Еспресо. TV

Прямо сейчас в Одессе прогремели взрывы. Россия снова запустила разведывательный БПЛА. В городе работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Одессе

Отметим, что в 17:38 в Одесской объявили воздушную тревогу. Воздушные силы сообщали о разведывательном БпЛА в нашем направлении.

Одеса
Предупреждение от Воздушных сил. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы писали, что ночью оккупанты атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Также под ударом оказалась гражданская инфраструктура в Винницкой области.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
