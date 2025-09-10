В Одесі чутно звуки вибухів

Робота ППО. Фото ілюстративне: Еспресо.TV

Прямо зараз в Одесі пролунали вибухи. Росія знову запустила розвідувальний БпЛА. У місті працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі

Зазначимо, що о 17:38 в Одеській оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомляли про розвідувальний БпЛА в нашому напрямку.

Попередження від Повітряних сил. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми писали, що вночі окупанти атакували Одещину ударними БпЛА. Також під ударом опинилася цивільна інфраструктура у Вінницькій області.