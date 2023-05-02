В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
Завтра, 3 мая, в части Киевского района Одессы отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.
Об этом сообщает АО "Одессагаз".
"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Фонтанская дорога 71а/3 на срок выполнения работ с 9:00 до 17:00 03.05.2023г. будут отключены от газоснабжения", — говорится в сообщении.
Тарифы на газ
В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Речь идет о стоимости природного газа и его распределении. Тарифы не будут подлежать увеличению во время военного положения и еще полгода после его завершения.
Цена на бытовой газ в октябре не будет снижаться и будет состоять из двух платежек за газ и поставку.
- Розничные цены на природный газ для населения за 1 кубометр — поставщик последней надежды "Нефтегаз Украины" — 7,9569 гривны.
- Поставщик ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,9600 гривны.
- Стоимость доставки газа операторами ПАО "Одессагаз" —1,308 гривны.
Время передачи показаний счетчиков
Передавать показатели счетчика необходимо своему оператору ГРМ (облгаза) в период с 1 по 5 число ежемесячно. Это обеспечит корректные начисления в платежках.
Передавать показания счетчиков можно через:
- По телефонам (автоответчик):
(048) 796-46-40
(048) 796-42-70
(048) 737-37-74
- Через Личный кабинет;
- Через мессенджеры Viber и Telegram;
- На сайте АО "ОДЕСАГАЗ".
Отметим, в Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.