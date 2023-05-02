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В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов

2 мая 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одном из районов Одессы отключат газоснабжение: полный список адресов
В части Одессы отключат газ. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Завтра, 3 мая, в части Киевского района Одессы отключат газ. Это произойдет из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

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"В связи с выполнением работ на газопроводе среднего давления по адресу: ул. Фонтанская дорога 71а/3 на срок выполнения работ с 9:00 до 17:00 03.05.2023г. будут отключены от газоснабжения", говорится в сообщении.

Список адресов где отключат газ 3 мая в Одессе. Фото: скриншот / АО "Одессагаз".
Список адресов, где отключат газ 3 мая в Одессе. Фото: скриншот / АО "Одессагаз".

Тарифы на газ

В августе этого года Президент Украины Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение коммунальных тарифов. Речь идет о стоимости природного газа и его распределении. Тарифы не будут подлежать увеличению во время военного положения и еще полгода после его завершения.

Цена на бытовой газ в октябре не будет снижаться и будет состоять из двух платежек за газ и поставку.

  • Розничные цены на природный газ для населения за 1 кубометр — поставщик последней надежды "Нефтегаз Украины" — 7,9569 гривны.
  • Поставщик ООО ГК "Нафтогаз Украины" — 7,9600 гривны.
  • Стоимость доставки газа операторами ПАО "Одессагаз" —1,308 гривны.

Время передачи показаний счетчиков

Передавать показатели счетчика необходимо своему оператору ГРМ (облгаза) в период с 1 по 5 число ежемесячно. Это обеспечит корректные начисления в платежках.

Передавать показания счетчиков можно через:

  • По телефонам (автоответчик):

(048) 796-46-40

(048) 796-42-70

(048) 737-37-74

Отметим, в Подольском районе Одесской области многодетная семья отравилась угарным газом. Мать и шестеро детей направили в больницу.

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