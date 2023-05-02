В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес

В частині Одеси відключать газ. Фото: google

Завтра, 3 травня, в частині Київського району відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

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"У зв'язку з виконанням робіт на газопроводі середнього тиску за адресою: вул. Фонтанська дорога 71а/3 на термін виконання робіт з 9:00 до 17:00 03.05.2023р. будуть відключені від газопостачання", — йдеться в повідомленні.

Перелік адрес де відключать газ 3 травня в Одесі. Фото: скриншот / АТ "Одесагаз".

Тарифи на газ

У серпні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення комунальних тарифів. Йдеться про вартість природного газу та його розподіл. Тарифи не підлягатимуть збільшенню під час воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Ціна на побутовий газ у жовтні не буде знижуватися та складатиметься з двох платіжок — за газ та постачання.

Роздрібні ціни на природний газ для населення за 1 кубометр — постачальник останньої надії "Нафтогаз України" — 7,9569 гривні.

Постачальник ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,9600 гривні.

Вартість доставки газу операторами ПАТ "Одесагаз" — 1,308 гривні.

Час передачі показань лічильників

Передавати показники лічильника необхідно своєму оператору ГРМ (облгазу) у період з 1 по 5 число кожного місяця. Це забезпечить коректні нарахування у платіжках.

Передавати показання лічильників можливо через:

За телефонами (автовідповідач):

(048) 796-46-40

(048) 796-42-70

(048) 737-37-74

Зазначимо, у Подільському районі Одеської області багатодітна сім'я отруїлася чадним газом. Матір та шестеро дітей направили до лікарні.