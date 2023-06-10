В ОК "Південь" показали последствия ночной атаки россиян на Одессу: фото

Одесса после атаки РФ Фото: ОК "Юг"

Этой ночью, 10 июня, РФ снова прибегла к очередной воздушной атаке по Украине. В течение ночи несколько раз во многих областях звучала воздушная тревога. В Одесской области в результате вражеского нападения погибли 3 человека, 10 человек получили ранения.

Об этом сообщило ОК "Південь".

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Известно, что во время ночной атаки дронов силы противовоздушной обороны уничтожили все "Shahed-131/136". Впрочем, обломки одного из дронов попали в квартиру многоэтажки. Произошел пожар.

"Пожар площадью 50 кв.м. оперативно ликвидирован. 3 гражданских погибли. Взрывной волной повреждены несколько многоквартирных домов вокруг", — сообщили в ОК "Південь".

Прес-служба командования обнародовала фотографии и видео этой ночной атаки.











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Напомним, многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье.