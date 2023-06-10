Внаслідок нічної атаки на Одещині загинуло дві людини, є поранені
Вночі, 9 червня, у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу. Також була оголошена повітряна тривога на Одещині.
Про це повідомляють моніторингові канали.
В Одеській міській раді повідомили, що ворог атакував область ударними дронами типу Shahed-136/131.
Зазначається, що протягом цієї атаки у місті пролунали кілька вибухів.
Стало відомо про влучення у багатоповерхівку. Сталося займання.
Згодом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив про щонайменше двох загиблих.
Люди почали викладати у соцмережі відео наслідків нічної атаки по Одесі. На одному з відео видно вирву, яка виникла після вибуху у дворі багатоповерхівки.
Пізніше народний депутат Олексій Гончаренко написав про 12 постраждалих.
01:45:
Моніторингові канали повідомляють про серію повторних вибухів у місті.
Місцева влада просить усіх перебувати в укритті.
Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі.