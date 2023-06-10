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В результате ночной атаки в Одесской области погибли два человека, есть раненые

10 июня 2023 01:01
обновлено: 02:00
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В результате ночной атаки в Одесской области погибли два человека, есть раненые
Повреждена многоэтажка в Одессе. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 9 июня, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Также была объявлена воздушная тревога в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В Одесском городском совете сообщили, что враг атаковал область ударными дронами типа Shahed-136/131.

Отмечается, что в течение этой атаки в городе прогремели несколько взрывов.

Стало известно о попадании в многоэтажку. Произошло возгорание.

Впоследствии народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о по меньшей мере двух погибших.

Люди начали выкладывать в соцсети видео последствий ночной атаки по Одессе. На одном из видео виден воронка, возникшая после взрыва во дворе многоэтажки.

01:45:

Мониторинговые каналы сообщают о серии повторных взрывов в городе. Местные власти просят всех находиться в укрытии.

Напомним, многочисленные западные медиа предполагают, что Украина наконец-то начала долгожданное контрнаступление, активизировав действия по меньшей мере на трех участках фронта. Ссылаясь на источники среди военных и политических кругах, западные журналисты считают, что наименее удачные действия у украинцев в районе Орехова на Запорожье.

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