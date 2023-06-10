В ОК "Південь" показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу: фото

Одеса після атаки РФ. Фото: ОК "Південь"

Цієї ночі, 10 червня, РФ знову вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. Протягом ночі кілька разів у багатьої областях лунала повітряна тривога. На Одещині внаслідок ворожого нападу загинуло 3 людини, 10 чоловік отримали поранення.

Про це повідомило ОК "Південь".

Читайте також:

Відомо, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили всі "Shahed-131/136". Втім, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки. Сталася пожежа.

"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", — повідомили в ОК "Південь".

Пресслужба командування оприлюднила світлини та відео цієї нічної атаки.











1 / 6

Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі.