В ОК "Південь" показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу: фото
Цієї ночі, 10 червня, РФ знову вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. Протягом ночі кілька разів у багатьої областях лунала повітряна тривога. На Одещині внаслідок ворожого нападу загинуло 3 людини, 10 чоловік отримали поранення.
Про це повідомило ОК "Південь".
Відомо, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили всі "Shahed-131/136". Втім, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки. Сталася пожежа.
"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", — повідомили в ОК "Південь".
Пресслужба командування оприлюднила світлини та відео цієї нічної атаки.
Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі.