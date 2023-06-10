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В ОК "Південь" показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу: фото

10 червня 2023 07:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ОК "Південь" показали наслідки нічної атаки росіян на Одесу: фото
Одеса після атаки РФ. Фото: ОК "Південь"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Цієї ночі, 10 червня, РФ знову вдалася до чергової повітряної атаки по Україні. Протягом ночі кілька разів у багатьої областях лунала повітряна тривога. На Одещині внаслідок ворожого нападу загинуло 3 людини, 10 чоловік отримали поранення.

Про це повідомило ОК "Південь"

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Відомо, що під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили всі "Shahed-131/136". Втім, уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки. Сталася пожежа. 

"Пожежу площею 50 кв.м. оперативно ліквідовано. 3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо", — повідомили в ОК "Південь".  

Пресслужба командування оприлюднила світлини  та відео цієї нічної атаки.

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Нагадаємо, численні західні медіа припускають, що Україна нарешті розпочала довгоочікуваний контрнаступ, активізувавши дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Посилаючись на джерела серед військових та у політичних колах, західні журналісти вважають, що найменш вдалі дії в українців в районі Оріхова на Запоріжжі. 

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