Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В ОК "Юг" отреагировали на скандал с избиением девушки сотрудником ТЦК в Одессе arrow

В ОК "Юг" отреагировали на скандал с избиением девушки сотрудником ТЦК в Одессе

15 мая 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Одессе работник ТЦК избил девушку — в ОК "Юг" отреагировали на скандал
Одесситка Антонина Томакова, которую избил работник ТЦК. Фото: Instagram/kkto14jrelx2
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Оперативном командовании "Юг" отреагировали на скандал в Одессе, когда работник ТЦК СП костылями избил 19-летнюю одесситку Антонину Томакову. Там попросили правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь ответственных к наказанию.

Соответствующее заявление появилось в пресс-службе командования.

Читайте также:

ОК "Юг" отреагировало на избиение военкомом одесситки

Военные призвали правоохранители установить цель и обстоятельства создания распространившегося в сети видео, а также определить лица и группы, в чьих интересах эти действия были совершены.

"Такие видеоматериалы, попадающие в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность" в нашем регионе", — говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отреагировали на скандал с избиением девушки сотрудником ТЦК в Одессе - фото 1
Скриншот заявления ОК "Юг". Источник: Facebook

Что предшествовало инциденту

Напомним, вчера в сети распространилось видео нападения работника ТЦК на 19-летнюю одесситку Антонину Томакову. Сама девушка заявила, что военкома возмутило то, что девушка снимала видео во время задержания ее парня.

Однако, как стало известно из версии полиции, она и несколько ее товарищей были нетрезвыми, из-за чего у них возник конфликт с таксистом, который отказался их везти. Саму девушку правоохранители арестовали на 15 суток, остальных отпустили.

Одесса
ВСУ
полиция
Украина
избиение
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников