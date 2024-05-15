В Одессе работник ТЦК избил девушку — в ОК "Юг" отреагировали на скандал

Одесситка Антонина Томакова, которую избил работник ТЦК. Фото: Instagram/kkto14jrelx2

В Оперативном командовании "Юг" отреагировали на скандал в Одессе, когда работник ТЦК СП костылями избил 19-летнюю одесситку Антонину Томакову. Там попросили правоохранительные органы установить все обстоятельства происшествия и привлечь ответственных к наказанию.

Соответствующее заявление появилось в пресс-службе командования.

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Военные призвали правоохранители установить цель и обстоятельства создания распространившегося в сети видео, а также определить лица и группы, в чьих интересах эти действия были совершены.

"Такие видеоматериалы, попадающие в сеть, работают в пользу нашего врага, направляясь на разрушение процесса мобилизации и дискредитацию военных из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Совместные усилия с правоохранительными органами помогут выявить и остановить подобные неразрешенные действия, а также сохранить безопасность" в нашем регионе", — говорится в сообщении.

Скриншот заявления ОК "Юг". Источник: Facebook

Что предшествовало инциденту

Напомним, вчера в сети распространилось видео нападения работника ТЦК на 19-летнюю одесситку Антонину Томакову. Сама девушка заявила, что военкома возмутило то, что девушка снимала видео во время задержания ее парня.

Однако, как стало известно из версии полиции, она и несколько ее товарищей были нетрезвыми, из-за чего у них возник конфликт с таксистом, который отказался их везти. Саму девушку правоохранители арестовали на 15 суток, остальных отпустили.