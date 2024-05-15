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В ОК "Південь" відреагували на скандал з побиттям дівчини працівником ТЦК в Одесі

15 травня 2024 00:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі працівник ТЦК побив дівчину — в ОК "Південь" відреагували на скандал
Одеситка Антоніна Томакова, яку побив працівник ТЦК. Фото: Instagram/kkto14jrelx2
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Оперативному командуванні "Південь" відреагували на скандал в Одесі, коли працівник ТЦК СП милицями побив 19-річну одеситку Антоніну Томакову. Там попросили правоохоронні органи встановити всі обставини події та притягнути відповідальних до покарання.

Відповідна заява з'явилася в пресслужбі командування.

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Військові закликали правоохоронців встановити мету та обставини створення відео, яке розповсюдилося в мережі, а також визначити осіб та групи, в чиїх інтересах ці дії були здійснені.

"Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні", — йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" відреагували на скандал з побиттям дівчини працівником ТЦК в Одесі - фото 1
Скриншот заяви ОК "Південь". Джерело: Facebook

Що передувало інциденту

Нагадаємо, вчора в мережі розповсюдилося відео нападу працівника ТЦК на 19-річну одеситку Антоніну Томакову. Сама дівчина заявила, що військкома обурило те, що дівчина знімала відео під час затримання її хлопця.

Проте як стало відомо з версії поліції, вона та декілька її товаришів були нетверезі, через що у них виник конфлікт з таксистом, який відмовився їх везти. Саму дівчину правоохоронці заарештували на 15 діб, інших відпустили.

Одеса
ЗСУ
поліція
Україна
побиття
ТЦК та СП

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