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В ООН осудили атаку по Одессе, однако не назвали ее инициатора

23 июля 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В ООН осудили атаку по Одессе
Генассамблея ООН. Фото: UN
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Организации Объединенных Наций осудили ночные разрушения в Одессе, однако не назвали причину. В ООН не назвали, чьи ракеты прилетели сегодня ночью в исторический центр города.

Об этом ООН сообщили на своей странице в Twitter.

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"Сегодня одесситы снова проснулись от звуков взрывов. Ракеты ударили по историческому центру города, повредив дома, собор, оставив много раненых и, к сожалению, убитых", — говорится в сообщении.

Отметим, что в международной организации осудили удары по гражданской инфраструктуре, однако причину их не стали упоминать.

Почему Россия обстреливает Одессу

Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора". Если РФ уничтожит украинскую инфраструктуру, которая обеспечивает работу "зернового коридора", то в мире будут зависеть от зерна РФ, их логистики и возможностей.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", — заявил Президент Владимир Зеленский.

Напомним, в Офисе Президента Украины отреагировали на ночные обстрелы Одессы 23 июля. Там назвали это нескрываемым террором мирного города.

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