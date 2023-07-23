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В ООН засудили атаку по Одесі, проте не назвали її ініціатора

23 липня 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В ООН засудили атаку по Одесі
Генасамблея ООН. Фото: UN
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Організації Об'єднаних Націй засудили нічні руйнування в Одесі, проте не назвали їхню причину. В ООН не назвали, чиї саме ракети прилетіли сьогодні вночі в історичний центр міста. 

Про це ООН повідомили на своїй сторінці у Twitter.

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"Сьогодні одесити знову прокинулися від звуків вибухів. Ракети вдарили по історичному центру міста, пошкодивши будинки, собор, залишивши багато поранених та, на жаль, вбитих", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що в міжнародній організації засудили удари по цивільній інфраструктурі, проте їхню причину не стали згадувати.

Чому Росія обстрілює Одесу

Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору". Якщо РФ знищить українську інфраструктуру, яка забезпечує роботу "зернового коридору", то у світі будуть залежні від зерна РФ, їхньої логістики та можливостей.

"Ракети проти мирних міст, проти житлових будинків, собору... Жодного виправдання російському злу бути не може. Як і завжди, це зло програє. І за Одесу обовʼязково буде відповідь російським терористам. Вони відчують цю відповідь", — заявив Президент Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, в Офісі Президента України відреагували на нічний обстріл Одеси 23 липня. Там назвали це неприхованим терором мирного міста.

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