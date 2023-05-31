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В поле на Одесчине нашли артснаряд времен Второй мировой войны

31 мая 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В поле на Одесчине нашли артснаряд времен Второй мировой войны
Саперы нашли боеприпас. Фото: ГСЧС в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесской области, близ села Усатово был найден артснаряд времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили его.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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"Помимо последствий полномасштабного вторжения, где пиротехники ГСЧС очищают территории от взрывоопасных предметов, до сих пор есть место в случаях, когда находят опасные предметы времен прошлых войн", — говорится в сообщении.

Пиротехники ищут взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС в Одесской области
Пиротехники ищут взрывоопасные предметы. Фото: ГСЧС в Одесской области
Артснаряд калибра 76 мм. Фото: ГСЧС в Одесской области
Артснаряд калибра 76 мм. Фото: ГСЧС в Одесской области

Взрывоопасные предметы

Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.

Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.

Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".

Напомним, 19 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Измаильском районе области.

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