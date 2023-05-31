В поле на Одесчине нашли артснаряд времен Второй мировой войны
В Одесской области, близ села Усатово был найден артснаряд времен Второй мировой войны. Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили его.
Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.
"Помимо последствий полномасштабного вторжения, где пиротехники ГСЧС очищают территории от взрывоопасных предметов, до сих пор есть место в случаях, когда находят опасные предметы времен прошлых войн", — говорится в сообщении.
Взрывоопасные предметы
Хотя наш регион и не размещается на линии фронта, все же в военное время следует принимать во внимание возможную опасность. Ни в коем случае не трогайте посторонние предметы и учите этому детей.
Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов.
Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не разразился, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
Следует отойти от предмета на безопасное расстояние, предупредить прохожих и позвонить по телефону "101" или "102".
Напомним, 19 мая, в Одесской области пиротехники ГСЧС уничтожили боеприпас времен Второй мировой. Его обнаружили в Измаильском районе области.