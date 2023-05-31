В полі на Одещині знайшли артснаряд часів Другої світової війни

Сапери знайшли боєприпас. Фото: ДСНС в Одеській області

В Одеській області, поблизу села Усатове, було знайдено артснаряд часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили його.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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"Окрім наслідків повномасштабного вторгнення, де піротехніки ДСНС очищають території від вибухонебезпечних предметів, досі є місце випадкам, коли знаходять небезпечні предмети часів минулих війн", — йдеться в повідомленні.

Піротехніки шукають вибухонебезпечні предмети. Фото: ДСНС в Одеській області

Артснаряд калібру 76 мм. Фото: ДСНС в Одеській області

Вибухонебезпечні предмети

Хоча наш регіон і не розташовується на лінії фронту, все ж у воєнний час слід брати до уваги можливу небезпеку. В жодному разі не чіпайте сторонні предмети і навчайте цього дітей.

Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточуючих. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів.

Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Якщо вибуховий снаряд пролежав в землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

Слід відійти від предмета на безпечну відстань, попередити перехожих та зателефонувати "101" або "102".

Нагадаємо, 19 травня, на Одещині піротехніки ДСНС знищили боєприпас часів Другої світової. Його знайшли в Ізмаїльському районі області.