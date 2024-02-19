В портах Большой Одессы увеличилось количество судов на загрузке

Карго AK BROTHERS. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 19 февраля, в портах Большой Одессы десятки судов находятся на загрузке. Главным направлением экспорта является агропродукция, а также значительную часть металлургической промышленности.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 20 — в Черноморске, и 7 — в Южном. Известно, что среди всех судов есть три химических танкера. Кроме того, еще 5 судна направляются на выход из портов, а на вход – 2.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии имеется более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что Россия продолжает минирование Черного моря. Для этого враг использует авиацию, направляя тактические самолеты на пути следования гражданских кораблей. Такие действия захватчиков создают угрозу для судов и безопасности мореплавателей из многих стран.

Добавим, польские фермеры во время протеста на границе 11 февраля рассыпали зерно с украинских грузовиков. Подобные действия были резко осуждены в украинском обществе.