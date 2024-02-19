В портах Великої Одеси збільшилася кількість суден на завантаженні

Карго AK BROTHERS. Фото: MarineTraffic

Станом на сьогодні, 19 лютого, в портах Великої Одеси десятки суден перебувають на завантаженні. Головним напрямком експорту є агропродукція, а також значну частину складає металургійна промисловість.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 20 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Відомо, що серед усіх суден є три хімічні танкери. Крім того, ще 5 судна прямують на вихід з портів, а на вхід — 2.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що Росія продовжує мінування Чорного моря. Для цього ворог використовує авіацію, спрямовуючи тактичні літаки на шляхи проходження цивільних кораблів. Такі дії загарбників створюють загрозу для суден та безпеки мореплавців з багатьох країн.

Додамо, польські фермери під час протесту на кордоні 11 лютого розсипали зерно з українських вантажівок. Подібні дії різко засудили в українському суспільстві.