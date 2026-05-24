Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Приморском районе Одессы подорвалось авто: есть травмированные

В Приморском районе Одессы подорвалось авто: есть травмированные

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 09:27
В Приморском районе Одессы подорвалось авто: есть травмированные
Место взрыва авто в Одессе. Фото: Национальная полиция Одесской области

Поздно вечером 23 мая в Приморском районе Одессы взорвался автомобиль. В момент инцидента в салоне находились два человека, их госпитализировали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Взрыв авто в Одессе

По данным полиции, сообщение о взрыве автомобиля на улице Университетской поступило на спецлинию 102 поздно вечером. Предварительно установлено, что подорвалась легковушка Volkswagen, в которой находились два человека. Оба получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и причины взрыва.

Разгерметизация газовой трубы в Одессе

В то же время в ГСЧС Одесской области сообщили, что накануне вечером спасатели также ликвидировали опасную ситуацию в жилом доме на улице Шилова в Одессе.

Читайте также:
Рятувальники на місці події
Спасатели приехали на вызов из-за разгерметизации газовой трубы. Фото: ГСЧС в Одесской области

Там в квартире на четвертом этаже пятиэтажки произошла разгерметизация газовой трубы. Рядом проходила электропроводка, поэтому любая искра могла вызвать взрыв газовоздушной смеси.

Спасатели оперативно эвакуировали из дома 25 жителей и спасли шестерых домашних животных. После этого совместно с газовой службой специалисты ликвидировали утечку газа и предотвратили возможный взрыв. По данным ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Рятувальник відчиняє вікно
Спасатель проветривает помещение после разгерметизации газовой трубы. Фото: ГСЧС в Одесской области

Пожар в Одессе

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло накануне в Аркадии на улице Валерия Самофалова. Там возник пожар в квартире на 14-м этаже 18-этажного жилого дома.

Пожежа в Одесі
Спасатель на месте пожара в Одессе. Фото: ГСЧС в Одесской области

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Огонь удалось оперативно ликвидировать и не допустить его распространения на другие квартиры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причину пожара сейчас устанавливают.

Рятувальник гасить вогонь в Одесі
Спасатель работает на месте пожара в квартире. Фото: ГСЧС в Одесской области
Рятувальники у задимленому приміщенні
Спасатели тушат огонь в квартире. Фото: ГСЧС в Одесской области

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевском районе Одессы 16 февраля взорвалось авто. По данным полиции, в машине находился 56-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Рядом также повреждены несколько припаркованных автомобилей. Через несколько часов после происшествия был задержан причастный к преступлению 32-летний уроженец другой области. Следователи считают, что его завербовал неизвестный куратор. За выполнение задания обещали 5000 долларов.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства. Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию.

взрыв авто Новости Одессы
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации