В Приморском районе Одессы подорвалось авто: есть травмированные

Поздно вечером 23 мая в Приморском районе Одессы взорвался автомобиль. В момент инцидента в салоне находились два человека, их госпитализировали.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Взрыв авто в Одессе

По данным полиции, сообщение о взрыве автомобиля на улице Университетской поступило на спецлинию 102 поздно вечером. Предварительно установлено, что подорвалась легковушка Volkswagen, в которой находились два человека. Оба получили травмы, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работали оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и причины взрыва.

Разгерметизация газовой трубы в Одессе

В то же время в ГСЧС Одесской области сообщили, что накануне вечером спасатели также ликвидировали опасную ситуацию в жилом доме на улице Шилова в Одессе.

Там в квартире на четвертом этаже пятиэтажки произошла разгерметизация газовой трубы. Рядом проходила электропроводка, поэтому любая искра могла вызвать взрыв газовоздушной смеси.

Спасатели оперативно эвакуировали из дома 25 жителей и спасли шестерых домашних животных. После этого совместно с газовой службой специалисты ликвидировали утечку газа и предотвратили возможный взрыв. По данным ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар в Одессе

Еще одно чрезвычайное происшествие произошло накануне в Аркадии на улице Валерия Самофалова. Там возник пожар в квартире на 14-м этаже 18-этажного жилого дома.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах защиты органов зрения и дыхания. Огонь удалось оперативно ликвидировать и не допустить его распространения на другие квартиры. По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причину пожара сейчас устанавливают.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Киевском районе Одессы 16 февраля взорвалось авто. По данным полиции, в машине находился 56-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Рядом также повреждены несколько припаркованных автомобилей. Через несколько часов после происшествия был задержан причастный к преступлению 32-летний уроженец другой области. Следователи считают, что его завербовал неизвестный куратор. За выполнение задания обещали 5000 долларов.

Также ранее Новини.LIVE сообщали, что в Одессе утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства. Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию.