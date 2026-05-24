Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У Приморському районі Одеси підірвався автомобіль: є травмовані

У Приморському районі Одеси підірвався автомобіль: є травмовані

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 09:27
У Приморському районі Одеси підірвався автомобіль: є травмовані
Місце вибуху авто в Одесі. Фото: Національна поліція Одеської області

Пізно ввечері 23 травня в Приморському районі Одеси вибухнув автомобіль. У момент інциденту в салоні перебували двоє людей, їх ушпиталили. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Вибух авто в Одесі

За даними поліції, повідомлення про вибух автомобіля на вулиці Університетській надійшло на спецлінію 102 пізно ввечері. Попередньо встановлено, що підірвався легковик Volkswagen, в якому перебували двоє людей. Обидва отримали травми, їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працювали оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та причини вибуху.

Розгерметизація газової труби в Одесі

Водночас у ДСНС Одеської області повідомили, що напередодні ввечері рятувальники також ліквідували небезпечну ситуацію в житловому будинку на вулиці Шилова в Одесі.

Читайте також:
Рятувальники на місці події
Рятувальники прийхали на виклик через розгерметизацію газової труби. Фото: ДСНС в Одеській області

Там у квартирі на четвертому поверсі п’ятиповерхівки сталася розгерметизація газової труби. Поруч проходила електропроводка, тому будь-яка іскра могла спричинити вибух газоповітряної суміші.

Рятувальники оперативно евакуювали з будинку 25 мешканців та врятували шістьох домашніх тварин. Після цього спільно з газовою службою фахівці ліквідували витік газу та запобігли можливому вибуху. За даними ДСНС, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Рятувальник відчиняє вікно
Рятувальник провітрює приміщення після розгерметизації газової труби. Фото: ДСНС в Одеській області

Пожежа в Одесі

Ще одна надзвичайна подія сталася напередодні в Аркадії на вулиці Валерія Самофалова. Там виникла пожежа у квартирі на 14-му поверсі 18-поверхового житлового будинку.

Пожежа в Одесі
Рятувальник на місці пожежі в Одесі. Фото: ДСНС в Одеській області

Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Вогонь вдалося оперативно ліквідувати та не допустити його поширення на інші квартири. За даними ДСНС, загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі наразі встановлюють.

Рятувальник гасить вогонь в Одесі
Рятувальник працює на місці пожежі в квартирі. Фото: ДСНС в Одеській області
Рятувальники у задимленому приміщенні
Рятувальники гасять вогонь в квартирі. Фото: ДСНС в Одеській області

Раніше Новини.LIVE писали, що у Київському районі Одеси 16 лютого вибухнуло авто. За даними поліції, в машині перебував 56-річний чоловік. Він отримав травми і був госпіталізований. Поруч також пошкоджено кілька припаркованих автівок. За кілька годин після події було затримано причетного до злочину 32-річного уродженця іншої області. Слідчі вважають, що його завербував невідомий куратор. За виконання завдання обіцяли 5000 доларів.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Одесі вранці 6 лютого вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинув 21-річний власник транспортного засобу. Пізніше в СБУ заявили про теракт. Вибух назвали як умисний злочин, спрямований на залякування та дестабілізацію

вибух авто Новини Одеси
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації