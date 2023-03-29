В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов
Департамент городского хозяйства Одессы завысил стоимость ремонтных работ жилых домов. Специалисты Южного офиса Госаудитслужбы провели ревизию, установленную нарушений на общую сумму 11 млн грн.
Об этом сообщили в пресс-службе Южного офиса Госаудитслужбы.
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"Проведено 68 контрольных обмеров и 57 обследований объемов выполненных работ. Проверки проводились в разных уголках города. Установлены факты включения в перечень расходов ряда ремонтных работ, которые фактически не были выполнены", — говорится в сообщении.
По некоторым адресам заметили, что антисептирование перекрытий, прогонов, балок выполнено только на бумаге. В некоторых домах покрытие было вообще смонтировано на старую обрешетку.
Ревизоры проверили объемы выполнения ремонтных работ по благоустройству придомовой территории и детских площадок. В результате не нашли качелей, которые якобы отремонтировали. Только на бумаге присутствовали парковочные столбики, элементы забора и специальное покрытие на ряде детских площадок.
"В Департаменте городского хозяйства объяснили этот факт вандализмом неизвестных лиц. Следует отметить, что ревизоры неоднократно обращали внимание на то, что из-за бездействия органов исполнительной власти и местного самоуправления по определению владельца или балансодержателя детских площадок нет ответственных за содержание имущества в надлежащем состоянии", — добавили аудиторы.
Чтобы понять, сколько денег действительно заплатили подрядчикам, аудиторы инициировали встречные сверки. Однако по юридическим адресам некоторые компании не расположены.
Напомним, с 15 марта 2023 г. начался государственный финансовый аудит деятельности коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Проверят деятельность предприятия за период с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2022 года.