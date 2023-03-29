В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов

Нарушения нашли в ремонте домов и детских площадок

Департамент городского хозяйства Одессы завысил стоимость ремонтных работ жилых домов. Специалисты Южного офиса Госаудитслужбы провели ревизию, установленную нарушений на общую сумму 11 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного офиса Госаудитслужбы.

"Проведено 68 контрольных обмеров и 57 обследований объемов выполненных работ. Проверки проводились в разных уголках города. Установлены факты включения в перечень расходов ряда ремонтных работ, которые фактически не были выполнены", — говорится в сообщении.

По некоторым адресам заметили, что антисептирование перекрытий, прогонов, балок выполнено только на бумаге. В некоторых домах покрытие было вообще смонтировано на старую обрешетку.

Ревизоры проверили объемы выполнения ремонтных работ по благоустройству придомовой территории и детских площадок. В результате не нашли качелей, которые якобы отремонтировали. Только на бумаге присутствовали парковочные столбики, элементы забора и специальное покрытие на ряде детских площадок.

"В Департаменте городского хозяйства объяснили этот факт вандализмом неизвестных лиц. Следует отметить, что ревизоры неоднократно обращали внимание на то, что из-за бездействия органов исполнительной власти и местного самоуправления по определению владельца или балансодержателя детских площадок нет ответственных за содержание имущества в надлежащем состоянии", — добавили аудиторы.

Чтобы понять, сколько денег действительно заплатили подрядчикам, аудиторы инициировали встречные сверки. Однако по юридическим адресам некоторые компании не расположены.

Напомним, с 15 марта 2023 г. начался государственный финансовый аудит деятельности коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Проверят деятельность предприятия за период с 01 августа 2020 года по 31 декабря 2022 года.