В роботі одного з департаментів Одеси знайшли порушень на 11 мільйонів

Порушення знайшли в ремонті будинків та дитмайдаників

Департамент міського господарства Одеси завищив вартість ремонтних робіт житлових будинків. Фахівці Південного офісу Держаудитслужби провели ревізію, якою встановлено порушень на загальну суму 11 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби.

"Проведено 68 контрольних обмірів та 57 обстежень обсягів виконаних робіт. Перевірки проводилися в різних куточках міста. Установлено факти включення до переліку витрат низки ремонтних робіт, які фактично не були виконані", — йдеться в повідомленні.

За деякими адресами помітили що антисептування перекриттів, прогонів, балок виконані лише на папері. В деяких будинках покриття було взагалі змонтовано на старе решетування.

Ревізори перевірили обсяги виконання ремонтних робіт з благоустрою прибудинкової території та дитячих майданчиків. В результаті не знайшли гойдалок, які нібито відремонтували. Лише на папері були присутні паркувальні стовпчики, елементи огорожі та спеціальне покриття на низці дитячих майданчиків.

"У Департаменті міського господарства пояснили цей факт вандалізмом невідомих осіб. Варто зазначити, що ревізори неодноразово звертали увагу на те, що через бездіяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо визначення власника чи балансоутримувача дитячих майданчиків немає відповідальних за утримання майна у належному стані", — додали аудитори.

Аби зрозуміти, скільки грошей насправді заплатили підрядникам, аудитори ініціювали зустрічні звірки. Проте за юридичними адресами деякі компанії не розташовані.

Нагадаємо, з 15 березня 2023 року розпочався державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Перевірятимуть діяльність підприємства за період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2022 року.