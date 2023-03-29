Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В роботі одного з департаментів Одеси знайшли порушень на 11 мільйонів arrow

В роботі одного з департаментів Одеси знайшли порушень на 11 мільйонів

29 березня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Порушення знайшли в ремонті будинків та дитмайдаників
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Департамент міського господарства Одеси завищив вартість ремонтних робіт житлових будинків. Фахівці Південного офісу Держаудитслужби провели ревізію, якою встановлено порушень на загальну суму 11 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Південного офісу Держаудитслужби. 

Читайте також:

"Проведено 68 контрольних обмірів та 57 обстежень обсягів виконаних робіт. Перевірки проводилися в різних куточках міста. Установлено факти включення до переліку витрат низки ремонтних робіт, які фактично не були виконані", — йдеться в повідомленні. 

За деякими адресами помітили що антисептування перекриттів, прогонів, балок виконані лише на папері. В деяких будинках покриття було взагалі змонтовано на старе решетування.

Ревізори перевірили обсяги виконання ремонтних робіт з благоустрою прибудинкової території та дитячих майданчиків. В результаті не знайшли гойдалок, які нібито відремонтували. Лише на папері були присутні паркувальні стовпчики, елементи огорожі та спеціальне покриття на низці дитячих майданчиків. 

"У Департаменті міського господарства пояснили цей факт вандалізмом невідомих осіб. Варто зазначити, що ревізори неодноразово звертали увагу на те, що через бездіяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо визначення власника чи балансоутримувача дитячих майданчиків немає відповідальних за утримання майна у належному стані", — додали аудитори. 

Аби зрозуміти, скільки грошей насправді заплатили підрядникам, аудитори ініціювали зустрічні звірки. Проте за юридичними адресами деякі компанії не розташовані.

Нагадаємо, з 15 березня 2023 року розпочався державний фінансовий аудит діяльності комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси". Перевірятимуть діяльність підприємства за період з 01 серпня 2020 року по 31 грудня 2022 року.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

17:27 Воллес розповів про втрати окупантів в Україні

17:23 В Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю

Новина з фото

17:21 Чарльз III та Камілла прилетіли у Німеччину: що робитимуть

17:20 На Одещині 50% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації

Новина з фото

17:19 Данілов анонсував появу у ЗСУ потужних дронів: на що натякнув секретар РНБО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:05 Підкорять будь-які вершини: які знаки зодіаку досягнуть успіху у квітні

17:02 США відкрили другий "Саміт за демократію": деталі

16:59 Конфіскація активів росіян: Фонд держмайна виставить на продаж цікавий лот

16:59 Путін раптово змінив свою думку щодо "корисних" санкцій

16:54 Маляр повідомила про наміри рф зірвати мобілізацію в Україні

Новина з відео

15:37 "Зате не ліберал!": Соловйов виправдав пропагандиста, який заскринив дівчину з пишним бюстом

Новина з відео

14:20 В Одесі склалась критична ситуація через негоду

Новина з відео

13:50 В Одесі вперше зробили унікальну операцію на серці

Новина з відео

13:26 Pepsi представила новий логотип

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:14 Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на ЗАЕС із перевіркою: деталі

Новина з відео

12:50 "Важко це згадувати", — Віталій Кім про торішній удар по Миколаївській ОВА

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Ексклюзив

13:18"Будемо стояти до смерті": як пройшло "останнє" богослужіння УПЦ МП у Лаврі

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Актуальне по темі

None 29 Березень 17:24

Воллес розповів про втрати окупантів в Україні

None 29 Березень 17:28

В Японії створили технологію, яка шукає міни з високою точністю

None 29 Березень 17:20

Чарльз III та Камілла прилетіли у Німеччину: що робитимуть

None 29 Березень 16:51

На Одещині 50% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB