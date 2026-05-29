Главная Одесса В Румынии российский дрон упал на дом: есть пострадавшие

Дата публикации 29 мая 2026 06:22
Пожар в доме в румынском Галаце после попадания российского дрона. Фото: Pro Lider FM/Facebook

У ніч проти 29 травня РФ атакувала ударними безпілотниками Україну, зокрема південь Одещини. Один із дронів залетів на територію румунського міста Галац та впав на дах багатоповерхового житлового будинку. Унаслідок влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа. 

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, передає Новини.LIVE.

Атака БпЛА на Румунію 

Уночі під дроновою атакою опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. 

"Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежувся радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа", — зазначили в оборонному відомстві. 

Через виявлення дронів, які рухалися поблизу повітряного простору країни, Румунія вночі піднімала з авіабази Фетешть два літаки F-16 і гелікоптер  IAR 330 SOCAT. Пілоти впродовж усього чергування мали дозвіл на ураження цілей.

У Службі екстреного реагування Румунії зазначили, що внаслідок падіння дрона загорілася квартира на десятому поверсі. Двоє людей, які перебували в цій оселі, евакуювалися самостійно. Загальна кількість евакуйованих сягнула 70 людей, декого з них вивели рятувальники, інші — вийшли з будинку самостійно.

Обійшлося без жертв. Двом людям, які зазнали саден, надали допомогу на місці. Займання загасили. Увесь вибуховий знаряд дрона здетонував. Евакуювати жителів інших під'їздів не довелося. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Reuters повідомляв про перемовини України з румунською компанією OMV Petrom. Йдеться про спільну розробку газового родовища в Чорному морі. Запустити видобуток планують після завершення війни.

Також Новини.LIVE з посиланням на молдовські ЗМІ писав, що в лютому поблизу Одещини стався землетрус у сейсмічній зоні Вранча в Румунії. Магнітуда коливань сягнула 3,5 бала. Крім Румунії, підземні поштовхи відчули жителі Молдови.

обстрелы дроны Румуния
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
