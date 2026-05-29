В Румынии российский дрон упал на дом: есть пострадавшие

Пожар в доме в румынском Галаце после попадания российского дрона. Фото: Pro Lider FM/Facebook

У ніч проти 29 травня РФ атакувала ударними безпілотниками Україну, зокрема південь Одещини. Один із дронів залетів на територію румунського міста Галац та впав на дах багатоповерхового житлового будинку. Унаслідок влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Міністерство оборони Румунії, передає Новини.LIVE.

Атака БпЛА на Румунію

Уночі під дроновою атакою опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією.

"Безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, відстежувся радарами в південній частині муніципалітету Галац, і впав на дах багатоквартирного будинку, після чого виникла пожежа", — зазначили в оборонному відомстві.

Через виявлення дронів, які рухалися поблизу повітряного простору країни, Румунія вночі піднімала з авіабази Фетешть два літаки F-16 і гелікоптер IAR 330 SOCAT. Пілоти впродовж усього чергування мали дозвіл на ураження цілей.

У Службі екстреного реагування Румунії зазначили, що внаслідок падіння дрона загорілася квартира на десятому поверсі. Двоє людей, які перебували в цій оселі, евакуювалися самостійно. Загальна кількість евакуйованих сягнула 70 людей, декого з них вивели рятувальники, інші — вийшли з будинку самостійно.

Обійшлося без жертв. Двом людям, які зазнали саден, надали допомогу на місці. Займання загасили. Увесь вибуховий знаряд дрона здетонував. Евакуювати жителів інших під'їздів не довелося.

