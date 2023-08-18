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В жару без кондиционера: где в Одессе выключат свет

18 августа 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Отключение света в Одессе 18 августа: список адресов
Женщина включает кондиционер. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 18 августа, около 20 улиц города останутся без света, а это сотни домов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света до 16:00

  1. ул. Авиационная, 38 – 58,
  2. ул. Бреуса, 4 – 35/2,
  3. ул. Зеленая, 1 – 42,
  4. ул. Кристаловского, 1А, 3, 26,
  5. пер. Пилотный, 1 – 9,
  6. ул. Скворцова, 24 – 51,
  7. пер. Фруктовый, 1 – 11,
  8. ул. Канатная, 1А, 2, 4, 4/1,
  9. ул. Маразлиевская, 1 А – 64,
  10. пер. Нахимова, 1, 1/3, 6, 8

Где не будет света до 19:00

  1. просп. Адмиральский,1В,
  2. ул. Фонтанская дорога, 14/1,
  3. просп. Свободы, 32, 36
  4. ул. Академика Панкратовой, 1 – 31 А,
  5. ул. Владимира Хавкина, 1 – 31,
  6. ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  7. ул. Круговая, 10Б – 58,
  8. ул. Степная, 1 – 31,
  9. ул. Хуторская, 15 – 71

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Отметим, синоптики прогнозируют, что в ближайшие несколько недель в Одесской области будет жарко. Это заставляет более внимательно подходить к потреблению электроэнергии, поскольку температура +30 °C и выше побуждает к активному использованию энергоемких приборов, что может привести к авариям. Как ни остаться без света, читайте в материале.

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