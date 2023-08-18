Відключення світла в Одесі 18 серпня: перелік адрес

В спеку без кондиціонера: де в Одесі вимкнуть світло
Сьогодні, 18 серпня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла до 16:00
- вул. Авіаційна, 38 – 58,
- вул. Бреуса, 4 – 35/2,
- вул. Зелена, 1 – 42,
- вул. Кристаловського, 1А, 3, 26,
- пров.Пілотний, 1 – 9,
- вул. Скворцова, 24 – 51,
- пров.Фруктовий, 1 – 11,
- вул. Канатна, 1А, 2, 4, 4/1,
- вул. Маразліївська, 1 А – 64,
- пров.Нахімова, 1, 1/3, 6, 8
Де не буде світла до 19:00
- просп. Адміральський,1В,
- вул. Фонтанська дорога, 14/1,
- просп. Свободи, 32, 36
- вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 А,
- вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23А,
- вул. Кругова, 10Б – 58,
- вул. Степова, 1 – 31,
- вул. Хутірська, 15 – 71
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі.