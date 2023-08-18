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В спеку без кондиціонера: де в Одесі вимкнуть світло

18 серпня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Відключення світла в Одесі 18 серпня: перелік адрес
Жінка вмикає кондиціонер. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 18 серпня, майже 20 вулиць міста залишаться без світла, а це сотні будинків. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 16:00

  1. вул. Авіаційна, 38 – 58, 
  2. вул. Бреуса, 4 – 35/2, 
  3. вул. Зелена, 1 – 42, 
  4. вул. Кристаловського, 1А, 3, 26, 
  5. пров.Пілотний, 1 – 9, 
  6. вул. Скворцова, 24 – 51, 
  7. пров.Фруктовий, 1 – 11, 
  8. вул. Канатна, 1А, 2, 4, 4/1, 
  9. вул. Маразліївська, 1 А – 64, 
  10. пров.Нахімова, 1, 1/3, 6, 8 

Де не буде світла до 19:00

  1. просп. Адміральський,1В,
  2. вул. Фонтанська дорога, 14/1, 
  3. просп. Свободи, 32, 36  
  4. вул. Академіка Панкратової, 1 – 31 А, 
  5. вул. Володимира Хавкіна, 1 – 31,  
  6. вул. Геологічна,  9, 9А, 23А, 
  7. вул. Кругова, 10Б – 58, 
  8. вул. Степова, 1 – 31,  
  9. вул. Хутірська, 15 – 71

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Зазначимо, синоптики прогнозують, що протягом найближчих кількох тижнів на Одещині буде спекотно. Це змушує уважніше підходити до споживання електроенергії, оскільки температура +30 °C і вище спонукає до активного використання енергоємних приладів, що може призвести до аварій. Як не залишитись без світла, читайте в матеріалі

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