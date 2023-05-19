Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В центре Одессы действуют строгие правила установки рекламы arrow

В центре Одессы действуют строгие правила установки рекламы

19 мая 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центре Одессы действуют строгие правила установки рекламы
Над магазином была демонтирована рекламная вывеска. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году возникла потребность в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В городе демонтируют незаконно установленные баннеры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

18 мая 2023 года Управлением рекламы Одесского городского совета были проведены мероприятия по демонтажу 26 рекламных средств и вывесок. Они незаконно установлены на территории исторического центра города.

Демонтаж нелегальной рекламы. Фото: Одесский городской совет
Демонтаж нелегальной рекламы. Фото: Одесский городской совет

Реклама в Одессе

В Одессе хотят сократить количество наружной рекламы почти вдвое. Сейчас в городе более семи тысяч различных рекламных конструкций.

Судя по данным онлайн карты наружной рекламы больше всего ее в Приморском районе, следом идет Киевский, затем Малиновский и меньше всего в Суворовском.

В мэрии считают, что такое количество рекламы мало того, что портит эстетику города, а еще отвлекает водителей.

В ближайшее время в городском управлении рекламы будет разработан соответствующий план действий. Так что когда именно в городе станет меньше рекламы, пока неясно.

Напомним, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла называет нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас