В центре Одессы действуют строгие правила установки рекламы

Над магазином была демонтирована рекламная вывеска. Фото: Одесский городской совет

В связи с включением исторического центра города Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году возникла потребность в строгих ограничениях и требованиях по размещению рекламы и вывесок на этой территории. В городе демонтируют незаконно установленные баннеры.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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18 мая 2023 года Управлением рекламы Одесского городского совета были проведены мероприятия по демонтажу 26 рекламных средств и вывесок. Они незаконно установлены на территории исторического центра города.

Демонтаж нелегальной рекламы. Фото: Одесский городской совет

Реклама в Одессе

В Одессе хотят сократить количество наружной рекламы почти вдвое. Сейчас в городе более семи тысяч различных рекламных конструкций.

Судя по данным онлайн карты наружной рекламы больше всего ее в Приморском районе, следом идет Киевский, затем Малиновский и меньше всего в Суворовском.

В мэрии считают, что такое количество рекламы мало того, что портит эстетику города, а еще отвлекает водителей.

В ближайшее время в городском управлении рекламы будет разработан соответствующий план действий. Так что когда именно в городе станет меньше рекламы, пока неясно.

Напомним, пока под давлением общественности городские чиновники переименовывают улицы, планируют демонтировать монументы россиянам, реклама в городе с каждого угла называет нас на русском языке. При том, что ни одна вывеска не может быть согласована, если текст не написан на государственном языке.