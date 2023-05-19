В центрі Одеси діють суворі правила встановлення реклами
У зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
18 травня 2023 року, Управлінням реклами Одеської міської ради були проведені заходи з демонтажу 26 рекламних засобів та вивісок. Вони були незаконно встановлені на території історичного центру міста.
Реклама в Одесі
В Одесі хочуть скоротити кількість зовнішньої реклами майже вдвічі. Наразі в місті понад сім тисяч різноманітних рекламних конструкцій.
Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський й найменше у Суворівському.
В мерії вважають, що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв.
Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло.
Нагадаємо, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.