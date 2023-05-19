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В центрі Одеси діють суворі правила встановлення реклами

19 травня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В центрі Одеси діють суворі правила встановлення реклами
Над магазином демонтували рекламну вивіску. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У зв'язку з включенням історичного центру міста Одеси до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2023 році, виникла потреба у суворих обмеженнях та вимогах щодо розміщення реклами та вивісок на цій території. Наразі в місті демонтують незаконно встановлені банери. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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18 травня 2023 року, Управлінням реклами Одеської міської ради були проведені заходи з демонтажу 26 рекламних засобів та вивісок. Вони були незаконно встановлені на території історичного центру міста.

Демонтаж незаконної реклами. Фото: Одеська міська рада
Демонтаж незаконної реклами. Фото: Одеська міська рада

Реклама в Одесі

В Одесі хочуть скоротити кількість зовнішньої реклами майже вдвічі. Наразі в місті понад сім тисяч  різноманітних рекламних конструкцій.

Судячи з даних онлайн карти зовнішньої реклами найбільше її в Приморському районі, слідом йде Київський, потім Малиновський й найменше у Суворівському. 

В мерії вважають, що така кількість реклами мало того, що псує естетику міста, а ще й відволікає водіїв. 

Найближчим часом у міському управлінні реклами буде розроблено відповідний план дій. Тож коли саме в місті стане менше реклами, поки що незрозуміло. 

Нагадаємо, поки під тиском громадськості міські чиновники перейменовують вулиці, планують демонтувати монументи росіянам, реклама в місті з кожного кута зазиває нас російською мовою. При тому, що жодна вивіска не може бути узгоджена, якщо на неї текст не написаний державною мовою.

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