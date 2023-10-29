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В центре Одессы машина влетела в ресторан

29 октября 2023 14:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В центре Одессы машина влетела в ресторан
Машина влетела в ресторан. Фото: одесские СМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Одессе элитный автомобиль протаранил ресторан. Событие произошло в центре города, в Сабанском переулке.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Известно, что автомобиль марки Infiniti FX35 черкасской регистрации влетел в витрину ресторана здоровой кухни TRUE. СМИ сообщают о по меньшей мере одной пострадавшей женщине, которую госпитализировали врачи экстренной помощи.

Напомним, в Одесской области произошла авария, где подвыпивший водитель въехал в административное здание. Событие произошло в городе Кодыма Подольского района. Известно, что 53-летний водитель автомобиля Infiniti FX35 нетрезвым сел за руль (1,75 промилле) и, двигаясь по центру города, не соблюдал безопасный интервал и допустил столкновение с машиной Audi A4. После чего не справился с управлением и протаранил административное здание. К счастью, пострадавших нет.

Также мы писали, что в субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Предварительно обошлось без пострадавших.

Добавим, что в Киеве на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное ДТП. По предварительному сообщению, столкнулись два автомобиля.

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