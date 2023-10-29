В центрі Одеси машина влетіла в ресторан

Машина влетіла в ресторан. Фото: одеські ЗМІ

Сьогодні в Одесі елітний автомобіль протаранив ресторан. Подія сталася в центрі міста, у Сабанському провулку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Відомо, що автівка марки Infiniti FX35 черкаської реєстрації влетіла у вітрину ресторану здорової кухні TRUE. ЗМІ повідомляють про щонайменше одну постраждалу жінку, яку шпиталізували лікарі екстреної допомоги.

Нагадаємо, в Одеській області сталася аварія, де водій напідпитку в'їхав в адміністративну будівлю. Подія сталася у місті Кодима Подільського району. Відомо, що 53-річний водій автомобіля Infiniti FX35 нетверезим сів за кермо (1,75 проміле) та, рухаючись центром міста, не дотримався безпечного інтервалу і допустив зіткнення з машиною Audi A4. Після чого не впорався з кермуванням та протаранив адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.

Також ми писали, що у суботу, 28 жовтня, у Києві сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів. Попередньо минулося без постраждалих.

Додамо, що в Києві на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням, зіштовхнулися два автомобілі.