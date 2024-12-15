На Дерибасовской появилась елка с именами пленных

В центре Одессы установили необычную елку — фоторепортаж
На главной улице Одессы, Дерибасовской, появилась необычная новогодняя елка, установленная семьями военнопленных. Дерево украсили шариками с позывными и лозунгами в поддержку защитников.
Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.
Елка в честь пленных
Идея акции принадлежит волонтерке Марии, которая призвала не забывать о героях даже в новогодние праздники. Девушку поддержали дети, чьи родители третий год находятся в российском плену.
"Эта елка — символ надежды и веры в то, что главное желание семей военнопленных исполнится. Ее украшали дети, потерявшие самое ценное — счастливое детство", — рассказала волонтер Мария.
Мария говорит, что идея создания инсталляции появилась у нее после разговора с родителями, напомнившими о традиции ставить елку перед праздниками.
"У меня не было праздничного настроения, но я решила использовать свою старую елку, предложив людям сделать шарики с посланиями. Хотелось напомнить всем, что Новый год — это о семье, а у многих из нас она разорвана пленом", — отметила девушка.
Помните о пленных
На верхушке дерева установили символическую решетку, напоминающую о заключенных героях.
"Мы должны помнить о них, особенно по праздникам. Эти акции созданы для поддержки семей, которые третий год ждут близких. Мы надеемся, что все загадают одно желание — вернуть наших ребят домой", — добавила Мария.
Напомним, жена воина из Одессы просит о помощи в возвращении тела погибшего мужа. Также на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, снимавшийся в историческом фильме "Довбуш".
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