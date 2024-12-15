На Дерибасовской появилась елка с именами пленных

Одесситы украшают елку. Фото: Новини.LIVE

На главной улице Одессы, Дерибасовской, появилась необычная новогодняя елка, установленная семьями военнопленных. Дерево украсили шариками с позывными и лозунгами в поддержку защитников.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Елка в честь пленных

Идея акции принадлежит волонтерке Марии, которая призвала не забывать о героях даже в новогодние праздники. Девушку поддержали дети, чьи родители третий год находятся в российском плену.

"Эта елка — символ надежды и веры в то, что главное желание семей военнопленных исполнится. Ее украшали дети, потерявшие самое ценное — счастливое детство", — рассказала волонтер Мария.

Волонтер Мария. Фото: Новини.LIVE

Елка на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Украшения на елке. Фото: Новини.LIVE

Мария говорит, что идея создания инсталляции появилась у нее после разговора с родителями, напомнившими о традиции ставить елку перед праздниками.

"У меня не было праздничного настроения, но я решила использовать свою старую елку, предложив людям сделать шарики с посланиями. Хотелось напомнить всем, что Новый год — это о семье, а у многих из нас она разорвана пленом", — отметила девушка.

Елка в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Шарики с призывами об освобождении пленных. Фото: Новини.LIVE

Ребенок украшает верхушку елки. Фото: Новини.LIVE

Помните о пленных

На верхушке дерева установили символическую решетку, напоминающую о заключенных героях.

"Мы должны помнить о них, особенно по праздникам. Эти акции созданы для поддержки семей, которые третий год ждут близких. Мы надеемся, что все загадают одно желание — вернуть наших ребят домой", — добавила Мария.

Шарики с именами пленных. Фото: Новини.LIVE

Шарики на елке. Фото: Новини.LIVE

Дети украшают елку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, жена воина из Одессы просит о помощи в возвращении тела погибшего мужа. Также на фронте погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, снимавшийся в историческом фильме "Довбуш".