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В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж

15 грудня 2024 15:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На Дерибасівській з'явилася ялинка з іменами полонених
Одесити прикрашають ялинку. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На головній вулиці Одеси, Дерибасівській, з’явилася незвичайна новорічна ялинка, яку встановили родини військовополонених. Дерево прикрасили кульками з позивними та гаслами на підтримку захисників. 

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Ялинка на честь полонених

Ідея акції належить волонтерці Марії, яка закликала не забувати про героїв навіть у новорічні свята. Дівчину підтримали діти, чиї батьки третій рік перебувають у російському полоні.

"Ця ялинка — символ надії та віри в те, що головне бажання родин військовополонених виповниться. Її прикрашали діти, які втратили найцінніше — щасливе дитинство", — розповіла волонтерка Марія.

В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 1
Волонтерка Марія. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 2
Ялинка на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 1
Прикраси на ялинці. Фото: Новини.LIVE

Марія каже, що ідея створення інсталяції з’явилася у неї після розмови з батьками, які нагадали про традицію ставити ялинку перед святами.

"У мене не було святкового настрою, але я вирішила використати свою стару ялинку, запропонувавши людям зробити кульки з посланнями. Хотілося нагадати всім, що Новий рік — це про родину, а у багатьох із нас вона розірвана полоном", — зазначила дівчина.

В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 7
Ялинка в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 6
Кульки з закликами про звільнення полонених. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 4
Дитина прикрашає верхівку ялинки. Фото: Новини.LIVE

Пам'ятайте про полонених

На верхівці дерева встановили символічні грати, що нагадують про ув’язнених героїв.

"Ми маємо пам’ятати про них, особливо у свята. Ці акції створені для підтримки родин, які третій рік чекають близьких. Ми сподіваємося, що всі загадають одне бажання — повернути наших хлопців додому", — додала Марія.

В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 5
Кульки з іменами полонених. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 8
Кульки на ялинці. Фото: Новини.LIVE
В центрі Одеси встановили незвичайну ялинку — фоторепортаж - фото 3
Діти прикрашають ялинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, дружина воїна з Одеси просить про допомогу у поверненні тіла загиблого чоловіка. Також на фронті загинув актор театру та кіно Яков Ткаченко, який знімався в історичному фільмі "Довбуш".

Одеса мітинг Одеська область новорічна ялинка полонені Новини Одеси

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