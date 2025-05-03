В Одесской области мобилизовали многодетного отца - комментарий ТЦК

Представитель ТЦК разговаривает с мужчиной. Фото иллюстративное: Одесский ТЦК на СП

В Татарбунарах 1 мая полиция передала в районный ТЦК и СП мужчину, который, по официальным учетам, находился в розыске и не является многодетным. Им оказался отец пострадавшей в ДТП девочки, на которую совершила наезд местная полицейская.

Ситуацию прокомментировали в Одесском областном ТЦК и СП.

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Что сообщили в ТЦК и СП

В ведомстве говорят, после проверки личных данных его направили в военно-врачебную комиссию. Именно во время прохождения ВВК он заявил о внезапном ухудшении здоровья, после чего его экстренно госпитализировали. Как утверждают в центре комплектования, никакого физического принуждения к мужчине не применяли - все действия проводились в рамках закона.

Мужчина оказался не многодетным

В медиа появилась информация, что мужчина является многодетным отцом и имеет право на отсрочку. Однако, по словам представителей ТЦК, соответствующей официальной справки он не предоставил. Более того — один из трех детей, на которого он ссылается, юридически находится под опекой другого отца. Таким образом, по действующему законодательству, отсрочка на этом основании ему не предоставляется.

Полицейская сбила ребенка в Одесской области

Добавим, что мужчину задержала полиция после того, как он пришел в участок написать заявление о наезде авто на его 7-летнюю дочь, когда та пересекала дорогу по пешеходному переходу. Однако на место прибыли сотрудники ТЦК и забрали отца. Известно, что ДТП накануне совершила сотрудница полиции, это подтвердили в Главном управлении ГУНП в Одесской области.

Сообщение о наезде на девочку. Фото: скриншот

Напомним, мы писали, какую информацию обязательно должна содержать повестка, как выглядит и на что обязательно обращать внимания военнообязанным. Также сообщали, как действовать, когда пытаются мобилизовать и человека с отсрочкой.