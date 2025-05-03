На Одещині мобілізували багатодітного батька — коментар ТЦК

Представник ТЦК розмовляє з чоловіком. Фото ілюстративне: Одеський ТЦК на СП

У Татарбунарах 1 травня поліція передала до районного ТЦК та СП чоловіка, який, за офіційними обліками, перебував у розшуку та не є багатодітним. Ним виявився батько постраждалої в ДТП дівчинки, на яку здійснила наїзд місцева поліцейська.

Ситуацію прокоментували в Одеському обласному ТЦК та СП.

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Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Коментар Одеського ТЦК та СП. Фото: скриншот

Що повідомили в ТЦК та СП

У відомстві кажуть, після перевірки особистих даних його направили до військово-лікарської комісії. Саме під час проходження ВЛК він заявив про раптове погіршення здоров’я, після чого його екстрено госпіталізували. Як стверджують у центрі комплектування, жодного фізичного примусу до чоловіка не застосовували — усі дії проводилися в межах закону.

Чоловік виявився не багатодітним

У медіа з’явилася інформація, що чоловік є багатодітним батьком і має право на відстрочку. Проте, за словами представників ТЦК, відповідної офіційної довідки він не надав. Ба більше — одна з трьох дітей, на яку він посилається, юридично перебуває під опікою іншого батька. Таким чином, за чинним законодавством, відстрочка на цій підставі йому не надається.

Поліцейська збила дитину на Одещині

Додамо, що чоловіка затримала поліція після того, як він прийшов у відділок написати заяву про наїзд авто на його 7-річну доньку, коли та перетинала дорогу по пішохідному переході. Проте на місце прибули співробітники ТЦК та забрали батька. Відомо, що ДТП напередодні здійснила співробітниця поліції, це підтвердили в Головному управлінні ГУНП в Одеській області.

Повідомлення про наїзд на дівчинку. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали, яку інформацію обов'язково повинна містити повістка, який вигляд мати та на що обов'язково звертати уваги військовозобов'язаним. Також повідомляли, як діяти, коли намагаються мобілізувати й людину з відстрочкою.