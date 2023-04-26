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ВАКС назначил заместителю Труханова залог в 5 млн грн

26 апреля 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВАКС назначил заместителю Труханова залог в 5 млн грн
Заместитель Труханова Павел Вугельман. Фото: odessamedia.net
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Один из обвиняемых в деле о завладении 92 млн грн при покупке здания завода "Краян", заместитель городского головы Павел Вугельман, получил новую меру пресечения от Высшего антикоррупционного суда. Вместо личной поруки ему выбрали залог в размере более 5 млн грн.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Прокурор САП просил содержания Вугельмана под стражей с альтернативой залогу более чем в 15 млн грн, указывая на то, что поручительства уже не гарантируют должного поведения обвиняемого. Защита же утверждала, что они и их подзащитный не срывали заседания, а Вугельман ни разу не выезжал за границу с момента введения запрета на выезд для государственных служащих.

Суд решил удовлетворить ходатайство частично, отказав в содержании под стражей и назначив залог в размере 5 млн грн. Кроме залога, Вугельмана обязали следить за изменением места жительства и работы, не общаться со свидетелями, появляться по вызову в суд и не покидать территорию Украины, а также сдать загранпаспорт. В случае неисполнения обязанностей залог взыскат в доход государства.

Адвокаты также ссылались на отчет Омбудсмана, указывая на ужасные условия содержания в СИЗО и нарушения прав заключенных, в том числе большое количество больных гепатитом С и высокую смертность.

Другие обвиняемые также ожидают рассмотрения ходатайств по выбору меры пресечения до конца недели. Ранее Вугельмана отпустили на поруки нардепов, один из которых впоследствии был признан виновным в незаконном получении компенсации за гостиничный номер.

Напомним, что 25 апреля, Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения городскому председателю Одессы Геннадию Труханову по делу завода "Краян". Вместо личного обязательства ему назначили залог в размере 30,866 млн гривен.


 

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