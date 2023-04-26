ВАКС призначив заступнику Труханова заставу у 5 млн грн

Заступник Труханова Павло Вугельман. Фото: odessamedia.net

Один з обвинувачених у справі про заволодіння 92 млн грн при купівлі будівлі заводу "Краян", заступник міського голови Павло Вугельман, отримав новий запобіжний захід від Вищого антикорупційного суду. Замість особистої поруки йому вибрали заставу у розмірі понад 5 млн грн.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Прокурор САП просив утримання Вугельмана під вартою з альтернативою заставі більш ніж 15 млн грн, вказуючи на те, що поруки вже не гарантують належної поведінки обвинуваченого. Захист же стверджував, що вони та їхній підзахисний не зривали засідання, а Вугельман жодного разу не виїжджав за кордон з моменту введення заборони на виїзд для державних службовців.

Суд вирішив задовольнити клопотання частково, відмовивши в утриманні під вартою та призначивши заставу у розмірі 5 млн грн. Окрім застави, Вугельмана зобов'язали стежити за зміною місця проживання та роботи, не спілкуватися зі свідками, з'являтися на виклик до суду та не залишати територію України, а також здати закордонний паспорт. У разі невиконання обов'язків застава стягнена у дохід держави.

Адвокати також посилалися на звіт Омбудсмана, вказуючи на жахливі умови утримання у СІЗО та порушення прав ув'язнених, у тому числі велику кількість хворих на гепатит С та високу смертність.

Інші обвинувачені також очікують на розгляд клопотань щодо вибору запобіжного заходу до кінця тижня. Раніше Вугельмана відпустили на поруки нардепів, одного з яких згодом визнали винним у незаконному отриманні компенсації за готельний номер.

Нагадаємо, що 25 квітня Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу "Краян". Замість особистого зобов'язання йому призначили заставу у розмірі 30,866 млн. гривень.