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ВАКС оставила по-прежнему заочный арест для экс-губернатора Одесчины: детали

9 октября 2023 16:43
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
ВАКС оставила без изменений заочный арест для эксгубернатора Одесщины
Максим Степанов. Фото: РБК-Украина
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 9 октября, Апелляционная палата ВАКС оставила по-прежнему заочный арест для бывшего директора ГП "Полиграфкомбинат". Речь идет о бывшем губернаторе Одесской области Максиме Степанове.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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"После задержания лица и доставки к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", — говорится в сообщении.

Детали схемы

Украина, Эстония и Франция заключили соглашение о создании совместной следственной группы с целью расследования факта завладения средствами украинского государственного предприятия и их легализации в разных странах.

Расследование установило, что бывший директор ГП "Полиграфкомбинат" для личной обогащенности использовал компанию, зарегистрированную в Эстонии, при закупке расходных материалов для изготовления документов, в частности, паспортов. Это приводило к искусственному завышению цен в 4-6 раз.

После этого полученные средства легализовались через счета многочисленных компаний, зарегистрированных в разных странах, чтобы замаскировать их незаконное происхождение.

Результаты расследования свидетельствуют о ловкой международной финансовой схеме, в которую были вовлечены не только украинские чиновники, но и граждане Эстонии и Франции.

Напомним, в понедельник, 9 октября, судейская коллегия ВАКС приняла решение о прекращении расследования дела "Роттердам+". Такое решение было принято в связи с истечением установленного законом срока предварительного расследования.

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