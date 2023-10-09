Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow ВАКС залишила без змін заочний арешт для ексгубернатора Одещини: деталі arrow

ВАКС залишила без змін заочний арешт для ексгубернатора Одещини: деталі

9 жовтня 2023 16:43
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
ВАКС залишила без змін заочний арешт для ексгубернатора Одещини
Максим Степанов. Фото: РБК-Україна
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 9 жовтня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заочний арешт для колишнього директора ДП "Поліграфкомбінат". Йдеться про колишнього губернатора Одеської області Максима Степанова. 

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Читайте також:

"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні. 

Деталі схеми 

Україна, Естонія та Франція уклали угоду про створення спільної слідчої групи з метою розслідування факту заволодіння коштами українського державного підприємства та їх легалізації у різних країнах. 

Розслідування встановило, що колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" для особистої збагаченості використовував компанію, зареєстровану в Естонії, під час закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, зокрема паспортів. Це призводило до штучного завищення цін у 4-6 разів. 

Після цього отримані кошти легалізувалися через рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах, щоб замаскувати їхнє незаконне походження.

Результати розслідування свідчать про спритну міжнародну фінансову схему, в яку були втягнуті не лише українські посадовці, але й громадяни Естонії та Франції.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, суддівська колегія ВАКС ухвалила рішення про припинення розслідування справи "Роттердам+". Таке рішення було ухвалено у зв'язку із закінченням встановленого законом терміну попереднього розслідування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз