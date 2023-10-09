ВАКС залишила без змін заочний арешт для ексгубернатора Одещини

Максим Степанов. Фото: РБК-Україна

Сьогодні, 9 жовтня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заочний арешт для колишнього директора ДП "Поліграфкомбінат". Йдеться про колишнього губернатора Одеської області Максима Степанова.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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"Після затримання особи та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", — йдеться у повідомленні.

Деталі схеми

Україна, Естонія та Франція уклали угоду про створення спільної слідчої групи з метою розслідування факту заволодіння коштами українського державного підприємства та їх легалізації у різних країнах.

Розслідування встановило, що колишній директор ДП "Поліграфкомбінат" для особистої збагаченості використовував компанію, зареєстровану в Естонії, під час закупівлі розхідних матеріалів для виготовлення документів, зокрема паспортів. Це призводило до штучного завищення цін у 4-6 разів.

Після цього отримані кошти легалізувалися через рахунки численних компаній, зареєстрованих у різних країнах, щоб замаскувати їхнє незаконне походження.

Результати розслідування свідчать про спритну міжнародну фінансову схему, в яку були втягнуті не лише українські посадовці, але й громадяни Естонії та Франції.

Нагадаємо, у понеділок, 9 жовтня, суддівська колегія ВАКС ухвалила рішення про припинення розслідування справи "Роттердам+". Таке рішення було ухвалено у зв'язку із закінченням встановленого законом терміну попереднього розслідування.