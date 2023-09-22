Вакцинация детей от кори: что нужно знать одесским родителям

Вакцинация детей Фото: pexels

В Одессе не зафиксированы случаи кори в течение 2023 года. Однако, с учетом общенациональной тенденции к увеличению заболеваемости корью в Украине, медицинские эксперты рекомендуют всем родителям проверить вакцинальный статус своего ребенка и обеспечить соответствующие прививки по возрасту.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Вакцинация от кори

Для полной защиты от кори ребенок должен получить две дозы вакцины — в 12 месяцев и в 6 лет. Во всех детских поликлиниках Одессы доступна сертифицированная вакцина КПК (кора, паротит, краснуха) нидерландского производства. Вакцинация бесплатна.

"В настоящее время в Одессе нет ограничений относительно посещения учебных заведений невакцинированными детьми. Но мы должны понимать, что право ребенка на сохранение здоровья и жизни является приоритетным. Поэтому призываем родителей сделать сознательный выбор в пользу здоровья своего ребенка и позаботиться о наличии у него прививок от кори и других инфекционных болезней, а также о прохождении нужных по возрасту медицинских осмотров", — подчеркнула директор Департамента образования и науки Елена Буйневич.

Напомним, в Одесской области планируют вакцинировать 30 тысяч детей от кори, паротита и краснухи. В настоящее время прививки уже получили 4500 детей.