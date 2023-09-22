Вакцинація дітей від кору: що треба знати одеським батькам

Вакцинація дітей. Фото: pexels

В Одесі не зафіксовано випадків кору упродовж 2023 року. Однак, з урахуванням загальнонаціональної тенденції до збільшення захворюваності на кір в Україні, медичні експерти рекомендують всім батькам перевірити вакцинальний статус своєї дитини та забезпечити відповідні щеплення згідно з віком.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Вакцинація від кору

Для повного захисту від кору дитина повинна отримати дві дози вакцини - в 12 місяців та в 6 років. У всіх дитячих поліклініках Одеси доступна сертифікована вакцина КПК (кору, паротит, краснуха) нідерландського виробництва. Вакцинація є безплатною.

"Наразі в Одесі немає обмежень щодо відвідування закладів освіти невакцинованими дітьми. Але ми маємо розуміти, що право дитини на збереження здоров'я та життя є пріоритетним. Тому закликаємо батьків зробити свідомий вибір на користь здоров'я своєї дитини та подбати про наявність у неї щеплень від кору та інших інфекційних хвороб, а також про проходження потрібних за віком медичних оглядів", — наголосила директорка Департаменту освіти та науки Олена Буйневич.

Нагадаємо, в Одеській області планують вакцинувати 30 000 дітей від кору, паротиту та краснухи. Наразі щеплення вже отримали 4500 дітей.