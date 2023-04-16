Выдержат ли одесские теплосети новый отопительный сезон

Ремонт одесских теплосетей. Фото: КП "Теплоснабжение города Одессы"

В этом году из-за ударов по энергетической инфраструктуре отопительный сезон в Одессе пришлось начинать несколько раз. Больше всего от этого страдают проблемные трубы теплоснабжения.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эксперт в сфере ЖКХ Валерий Матковский.

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По его словам, сегодня, к сожалению, можно только прогнозировать, а не констатировать, как город подготовится к новому отопительному сезону. Всё будет зависеть от военной ситуации в стране. Боевые действия продолжаются, поэтому задача коммунальщиков сделать все, чтобы подготовить систему теплоснабжения к новому периоду.

"Новый отопительный сезон будет сложным, но готовиться надо. Многое зависит от тех людей, которые остались работать на предприятии, потому что многие тепловики сегодня на передовой, не все получили бронь. К сожалению, городской совет не может найти в необходимое финансирование, чтобы начать капитальный ремонт системы теплоснабжения. Единственное, чего удалось достичь — разработать соответствующую план-схему. Такое решение было принято, а вот результатов до сих пор нет", — рассказал Валерий Матковский.

Эксперт отмечает, что сегодня строить планы полной реконструкции системы теплоснабжения нереально, потому что нет денег. Сейчас стоит сохранить то, что есть до тех пор, пока не появится финансирование.

"Следует понимать, что система теплоснабжения города в критическом состоянии. Впрочем, надо отдать должное нашим родителям, прадедам, которые на совесть построили сети и поэтому сегодня одесситы с отоплением. Но мы должны быть готовы к тому, что следующие несколько лет будут критически тяжелыми", — подчеркнул Валерий Матковский.

Напомним, в Одессе отопительный сезон завершен, впрочем, работа у коммунальщиков продолжается. В скором времени начнется проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей.