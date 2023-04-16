Чи витримають одеські тепломережі новий опалювальний сезон

Ремонт одеських тепломереж. Фото: КП "Теплопостачання міста Одеси"

Цього року через удари по енергетичній інфраструктурі опалювальний сезон в Одесі довелося розпочинати кілька разів. Найбільше від цього страждають проблемні труби теплопостачання.

Про це журналістам Новини.LIVE розказав експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

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За його словами, сьогодні, на жаль, можна лише прогнозувати, а не констатувати, як місто підготується до нового опалювального сезону. Все залежатиме від воєнної ситуації в країні. Бойові дії тривають, тому задача комунальників зробити все, щоб підготувати систему теплопостачання до нового періоду.

"Новий опалювальний сезон буде складним, але готуватися треба. Багато залежить від тих людей, які залишилися працювати на підприємстві, бо чимало тепловиків сьогодні на передовій, не всі отримали бронь. На жаль, міська рада не може знайти у необхідне фінансування, щоб розпочати капітальний ремонт системи теплопостачання. Єдине, чого вдалося досягти — розробити відповідну план-схему. Таке рішення було ухвалено, а от результатів досі немає", — розказав Валерій Матковський.

Експерт наголошує, що сьогодні будувати плани повної реконструкції системи теплопостачання нереально, бо нема грошей. Нині варто зберегти те що є до того часу, поки не з'явиться фінансування.

"Варто розуміти, що система теплопостачання міста у критичному стані. Втім, треба віддати належне нашим батькам, прадідам, які на совість побудували мережі й тому сьогодні одесити з опаленням. Але ми маємо бути готовими до того, що наступні кілька років будуть критично важкими", — наголосив Валерій Матковський.

Нагадаємо, опалюваний сезон завершено, втім робота у комунальників триває. Скоро розпочнеться проведення гідравлічного опресування теплових мереж.