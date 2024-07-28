Порты Большой Одессы перевалили 60 млн тонн грузов: подробности

Погрузка зерна в порту. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и обстрелы, Украина остается ключевым игроком в глобальной продовольственной безопасности. Так, за 11 месяцев работы Украинского коридора порты Большой Одессы перевалили 60 млн. тонн грузов.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Сообщения АМПУ. Фото: скриншот

По данным АМПУ, из этого количества 40,6 млн. тонн составляли зерновые грузы, которые были экспортированы в 46 стран мира. Несмотря на военные действия и обстрелы, Украина продолжает играть свою важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Зерно в морских контейнерах. Фото: АМПУ

Кроме этого, по информации администрации, сейчас по Украинскому коридору движется балкер Manta Hacer, транспортирующий еще 25,2 тыс. тонн украинской гуманитарной пшеницы в Йемен. Это очередное судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, которое помогает доставить жизненно важные продукты в страдающие от голода регионы.

Балкер Manta Hacer. Фото: АМПУ

Добавим, что по данным портала MarineTraffic, в настоящее время в акватории Черного моря находится более 40 судов, ожидающих очереди загрузки, еще 4 направляются на выход из портов Большой Одессы. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Движение судов в портах Одесщины. Фото: скриншот

Напомним, Украина активно борется с действовавшей много лет системой, позволяя экспортерам зерна уклоняться от уплаты налогов и не возвращать валютную выручку. По словам представителей власти, новые меры и законодательные изменения уже принесли существенные результаты, а в течение двух месяцев вопрос будет полностью закрыт.