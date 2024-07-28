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Вантажообіг портів Великої Одеси сягнув рекордних показників

28 липня 2024 12:58
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Порти Великої Одеси перевалили 60 млн тонн вантажів: подробиці
Завантаження зерна в порту. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри війну та обстріли, Україна залишається ключовим гравцем у глобальній продовольчій безпеці. Так, за 11 місяців роботи Українського коридору порти Великої Одеси перевалили 60 млн тонн вантажів. 

Про це у суботу, 27 липня, повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ)

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Повідомлення АМПУ. Фото: скриншот

За даними АМПУ, з цієї кількості 40,6 млн тонн становили зернові вантажі, які були експортовані до 46 країн світу. Попри військові дії та обстріли, Україна продовжує виконувати свою важливу роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Зерно
Збіжжя в морських контейнерах. Фото: АМПУ

Окрім цього, за інформацією адміністрації, зараз Українським коридором рухається балкер Manta Hacer, що транспортує ще 25,2 тис. тонн української гуманітарної пшениці до Ємену. Це чергове судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, яке допомагає доставити життєво важливі продукти до регіонів, що страждають від голоду.

Вантажообіг портів Великої Одеси сягнув рекордних показників - фото 3
Судно Manta Hacer. Фото: АМПУ

Додамо, що за даними порталу MarineTraffic, наразі в акваторії Чорного моря перебуває понад 40 суден, які очікують черги на завантаження, ще 4 прямують на вихід з портів Великої Одеси. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також  значну частину становить металургія. 

Судна в порту
Рух суден в портах Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна активно бореться з системою, яка діяла багато років, дозволяючи експортерам зерна ухилятися від сплати податків і не повертати валютний виторг. За словами представників влади, нові заходи та законодавчі зміни вже принесли суттєві результати, а протягом двох місяців питання буде повністю закрите.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА експорт зерна Новини Одеси експорт

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