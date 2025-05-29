Как изменится тариф на газ в Одессе в июне 2025 года

Газовый счетчик. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В июне тарифы на газ для бытовых потребителей в Одессе менять не планируют. Жители региона и в дальнейшем будут платить по старым расценкам, которые были утверждены Нацкомиссией по регулированию энергетики.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в июне.

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Цены на газ в Одессе для населения

Цена на газ для населения остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость услуги стала возможной благодаря мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку — компания "Одессагаз" продолжит взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Цены на газ в Одессе для бизнеса

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в 2024 году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: ранее большинство доходов Оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья прибыли исчезла.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на вывоз мусора. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.