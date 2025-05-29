Як зміниться тариф на газ в Одесі у червні 2025 року

Газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У червні тарифи на газ для побутових споживачів в Одесі змінювати не планують. Мешканці регіону й надалі платитимуть за старими розцінками, які були затверджені Нацкомісією з регулювання енергетики.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у червні.

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Ціни на газ в Одесі для населення

Ціна на газ для населення залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Така вартість послуги стала можливою завдяки мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку — компанія "Одесагаз" продовжить стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Ціни на газ в Одесі для бізнесу

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж у 2024 році. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку зникла.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на вивіз сміття. А також про вартість водопостачання для одеситів.