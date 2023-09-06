Стоимость горючего снова вырастет

Заправка автомобиля. Фото: Новини.LIVE

В сентябре цены на топливо в Украине могут достичь отметки 55 грн/л. Такая тенденция связана с удорожанием нефти на мировом рынке. Не исключено, что стоимость будет расти и дальше, ведь впереди нас ждет тяжелая зима. Сможет ли себе позволить горючее рядовой украинец и как государство может повлиять на рынок нефтепродуктов?

Об этом в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE рассказал экономист Эдуард Каражия.

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Фьючерсные цены на нефть

По словам экономиста, сейчас растут фьючерсные цены на нефть. По ним стоимость будет постоянной еще в течение 4-5 месяцев с момента удорожания. А когда эта нефть перерастет в бензин, пройдет еще несколько месяцев. Поэтому говорить, что все пройдет автоматически, потому что вырастут затраты на нефть — это неправильно.

Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

"То, что цена вырастет на дизельное топливо, — это точно, потому что мы привыкли, что срабатывает психологический фактор, и любые производители как только слышат, что сырье растет, воспринимают это как повод поднять цены и застраховать себя в случае, если деньги вложены в валюте. Понятно, что нас психологически к этому готовят, и как только происходит подорожание, то люди уже готовы к этому и платят по новым ценам. Мы проживали разные ситуации, когда цена на нефть становилась, то выше, то ниже, но если даже цена на нефть снижалась на 50%, то цена на дизельное топливо становилась ниже максимум на 10%. В таком случае я не видел, чтобы кто-то объяснял, почему цены не снижаются", — рассказал Эдуард Каражия.

Дизельное топливо

Горючее — это стратегический товар, от цены которого зависят все остальные цены, поэтому определенная реакция обязательно будет. Но, по мнению эксперта, нужно различать понятия "расходы" и "стоимость".

Автозаправочная станция. Фото: Новини .LIVE

"Расходы — это сколько потрачено ресурса на создание этого товара, а цена — совсем другое, и необязательно, что она должна вырасти. Все зависит от того, как отреагирует рынок. Я думаю, что наш украинский рынок, в частности одесский, отреагирует положительно, и мы увидим небольшой, но рост цен", — отметил Эдуард Каражия.

Государственные механизмы регулирования цен

По словам эксперта, механизмы регулирования цен на горючее на государственном уровне существуют, и следует сказать, что сегодня они все делают для того, чтобы цены не снижались. Акциз на горючее занимает почти 40% при формировании цены на него. И именно государство устанавливает размер акциза — это процент от расходов. И так происходит во всех странах мира. Бывает даже так, что акциз занимает большую долю в топливной структуре, чем в Украине.

Эдуард Каражия. Фото: Новини.LIVE

"Если государство хочет, чтобы цена на горючее была меньше, то просто уменьшает акцизную ставку. Но здесь вопрос в другом. Если бы ситуация действительно была критическая и цена на горючее была бы так высока, что это повлияло на использование этого продукта, то тогда такое можно было бы делать. Как у потребителя у меня одна точка зрения, как у специалиста, который становится на сторону государства, я вижу, что при нынешней ситуации в Украине — это неактуально. Сегодня нам помогает весь мир, и все пытаются сделать так, чтобы Украина не снижала свои доходы в бюджет, а держала на том уровне, насколько это возможно. Поэтому я сомневаюсь, что ставка акциза будет изменена", — проинформировал Эдуард Каражия.

Цена на горючее зимой

Сейчас Эдуард Каражия не может спрогнозировать цену на горючее, потому что это, по его словам, больше напоминает гадания. Вдобавок, что касается тех цифры, которые будут даже звучать от экспертов, то нельзя говорить, что они точны, потому что мы не знаем, какой будет цена нефти.

Очереди на АЗС. Фото: Новини.LIVE

"Дело идет к зиме, аграрный сектор выбывает из круга как основной потребитель горючего. Соответственно, это может спровоцировать падение потребления, и цены могут поползти вниз. Что же касается большегрузных автомобилей, перевозящих разные товары, то здесь тоже не будет значительного увеличения, потому что сейчас основные товары, которые перевозят, — это зерно через Дунай. И они основной источник потребления дизельного горючего", — рассказал Эдуард Каражия.

Оснований для удорожания товаров нет

Рост цены на горючее, по словам эксперта, в первую очередь ощутят на себе транспортные компании, потому что они являются его потребителями. Соответственно, цена на дизель отразится на их услугах. Но тут еще вопрос в том, какие товары перевозит транспорт.

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

"Если загрузить 10-тонный автомобиль не полностью, то это будет одна цена, а если полностью, то уже другая. Я не думаю, что в товарах массового потребления почувствуется существенный рост цен. Здесь горючее играет роль на уровне 1,5-2%. Наибольший рост цен ощутят те отрасли, в которых много процессов завязано на перевозке, опять же 10 тонн груза могут условно стоить 10 млн грн, а могут и 10 тыс. грн", — резюмировал Эдуард Каражия.

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