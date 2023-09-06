Вартість пального знову зросте

Заправка автомобіля. Фото: Новини.LIVE

У вересні ціни на пальне в Україні можуть сягнути позначки 55 грн/л. Така тенденція пов’язана із подорожчанням нафти на світовому ринку. Не виключено, що вартість зростатиме і далі, адже попереду на нас чекає важка зима. Чи зможе собі дозволити пальне пересічний українець і як держава може вплинути на ринок нафтопродуктів?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю журналістам Новини.LIVE розказав економіст Едуард Каражія.

Читайте також:

Ф’ючерсні ціни на нафту

За словами економіста, зараз зростають ф’ючерсні ціни на нафту. За ними вартість буде сталою ще протягом 4-5 місяців з моменту подорожчання. А коли ця нафта переросте у бензин, то пройде ще кілька місяців. Тому казати, що все пройде автоматично, бо зростуть затрати на нафту, — це неправильно.

Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

"Те, що ціна зросте на дизельне пальне, — це точно, бо ми звикли, що спрацьовує психологічний фактор, і будь-які виробники як тільки чують, що сировина росте, сприймають це як привід підняти ціни та застрахувати себе у випадку, якщо гроші вкладено у валюті. Зрозуміло, що нас психологічно до цього готують, і як тільки відбувається здорожчання, то люди вже готові до цього і платять за новими цінами. Ми проживали різні ситуації, коли ціна на нафту ставала то вище, то нижче, але якщо навіть ціна на нафту знижувалася на 50%, то ціна на дизельне пальне ставала нижчою максимум на 10%. У такому випадку я не бачив, щоб хтось пояснював, чому ціни не знижуються", — розказав Едуард Каражія.

Дизельне пальне — стратегічний товар

Пальне — це стратегічний товар, від ціни якого залежать всі інші ціни, тому певна реакція обов’язково буде. Але, на думку експерта, необхідно розрізняти поняття "витрати" та "ціна".

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

"Витрати — це скільки витрачено ресурсу на створення цього товару, а ціна — це зовсім інше, і не обов’язково, що вона повинна зрости. Все залежить від того, як відреагує ринок. Я думаю, що наш український ринок, зокрема одеський, відреагує позитивно, і ми побачимо невеликий, але ріст цін", — зазначив Едуард Каражія.

Державні механізми регулювання цін

За словами експерта, механізми врегулювання цін на пальне на державному рівні існують, і треба сказати, що сьогодні вони все роблять для того, щоб ціни не знижувалися. Акциз на пальне займає майже 40% при формуванні ціни на нього. І саме держава встановлює розмір акцизу — це відсоток від витрат. І так відбувається у всіх країнах світу. Буває навіть так, що акциз займає більшу долю в структурі пального, ніж в Україні.

Едуард Каражія. Фото: Новини.LIVE

"Якщо держава хоче, щоб ціна на пальне була менше, то просто зменшують акцизну ставку. Але тут питання в іншому. Якби ситуація дійсно була б критична і ціна на пальне була б така висока, що це вплинуло на використання цього продукту, то тоді таке можна було б робити. Як у споживача у мене одна точка зору, як у фахівця, який стає на сторону держави, то я бачу, що в нинішній ситуації в Україні — це неактуально. Ба більше, ми чуємо інколи докори наших донорів, що нам допомагає весь світ, і всі намагаються зробити так, аби Україна не знижувала свої доходи в бюджет, а тримала на тому рівні, наскільки це можливо. Тому я сумніваюся, що ставка акцизу буде змінена", — проінформував Едуард Каражія.

Ціна на пальне взимку

Наразі Едуард Каражія не може спрогнозувати ціну на пальне, бо це, за його словами, більше нагадує гадання. На додаток, щодо тих цифр, які будуть навіть звучати від експертів, не можна говорити, що вони точні, бо ми не знаємо, якою буде ціна нафти.

Черги на АЗС. Фото: Новини.LIVE

"Справа йде до зими, аграрний сектор вибуває із кола як основний споживач пального. Відповідно, це може спровокувати падіння споживання, і ціни можуть поповзти донизу. Що ж стосується великовантажних автомобілів, які перевозять різні товари, то тут теж не буде значного збільшення, бо нині основні товари, які перевозять, — це зерно через Дунай. І вони основне джерело споживання дизельного пального", — розказав Едуард Каражія.

Підстав для здорожчання товарів немає

Зростання ціни на пальне, за словами експерта, у першу чергу відчують на собі транспорті компанії, бо вони є його споживачами. Відповідно, ціна на дизель відіб'ється на їх послугах. Але тут питання ще у тому, які товари перевозить транспорт.

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

"Якщо завантажити 10-тонниий автомобіль не повністю, то це буде одна ціна, а якщо повністю, то вже інша. Я не думаю, що в товарах масового споживання відчується суттєвий зріст цін. Тут пальне має роль на рівні 1,5-2%. Найбільше ріст цін відчують ті галузі, в яких багато процесів зав’язано на перевезенні. Знову ж 10 тонн вантажу можуть умовно коштувати 10 млн грн, а можуть коштувати й 10 тис. грн. Відповідно, чим менша вартість вантажу, тим витрати пального на нього будуть значно відчутні", — резюмував Едуард Каражія.

Нагадаємо, 2023 рік порадує зниженням вартості низки продуктів. Однак будматеріали, техніка та меблі стануть ще дорожчими. Детальніше про це читайте в нашому матеріалі.